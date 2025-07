Camigliatello: successo per Transumando 2025, boom di presenze al concerto di Eugenio Bennato

- Advertisement -

CAMIGLIATELLO SILANO – Un successo annunciato è stato il concerto di Eugenio Bennato a Camigliatello Silano, che ha chiuso in bellezza la prima edizione di Transumando 2025, organizzata dal G.A.L. Sila. L’iniziativa, svoltasi lungo il corso principale della frazione di Spezzano della Sila, ha animato la località turistica della Sila cosentina, con un ricco programma di eventi: dibattiti culturali, escursioni naturalistiche tra i boschi della Sila, musica popolare e degustazioni di prodotti autentici del territorio, come formaggi, salumi e vino locale.

Sono state numerose le persone giunte da tutta la provincia e anche da fuori regione, attratte dal fascino di una manifestazione che ha celebrato le tradizioni della transumanza ionico-silana , un vero e proprio attrattore turistico, che mette in evidenza le tradizioni pastorali e il legame profondo con la terra. A coronare la giornata conclusiva, l’atteso concerto del cantautore napoletano Eugenio Bennato, che con la sua energia e il suo repertorio di musica popolare ha saputo coinvolgere e far ballare la platea di turisti, appassionati e curiosi accorsi per questa prima, promettente edizione di Transumando. Ma gli eventi che animeranno il territorio del Comune di Spezzano della Sila , voluti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Monaco, continueranno anche nel corso di questa settimana, con una serie di appuntamenti imperdibili all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

A Spezzano il FestivalBar Tribune Band i Mosaiko Live Band e la notte dei Djs

Questa sera, a partire dalle ore 21:30, Piazza delle Fontane ospiterà il FestivalBar Tribune Band, un evento che promette di far rivivere al pubblico le emozioni dei grandi successi musicali italiani e internazionali. Domani sera, presso la villetta R. Lanzino, sarà la volta dei Mosaiko Live Band, capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il calendario proseguirà poi venerdì, con un’altra serata all’insegna del ritmo e del divertimento: sarà infatti la volta della tanto attesa Notte dei DJs, che tornerà ad animare Piazza delle Fontane, trasformandola in una vera e propria pista a cielo aperto, grazie alla musica mixata da alcuni dei più apprezzati DJ locali.