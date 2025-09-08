HomeProvincia

Camigliatello Silano: successo per la terza edizione di “In Sila tra Sport e Natura”

Il programma ha riservato spazio a discipline in forte crescita come l’e-bike e il trail running, che hanno richiamato numerosi appassionati

Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Il fine settimana appena trascorso ha visto la Sila protagonista della terza edizione di “In Sila tra Sport e Natura”, manifestazione promossa dall’associazione Sila Sport Adventure. L’iniziativa, ospitata presso il centro sperimentale Arsac di Molarotta, ha proposto una due giorni dedicata alle attività sportive all’aria aperta.

Il programma ha riservato spazio a discipline in forte crescita come l’e-bike e il trail running, che hanno richiamato numerosi appassionati, che si sono cimentati lungo una serie di percorsi che hanno permesso loro di potere visitare alcuni dei luoghi più caratteristici dell’Altopiano Silano, come i Giganti della Sila e il lago di Aria Macina.

La giornata di sabato è stata arricchita da numerose iniziative pensate per i più piccoli, mentre durante tutto il fine settimana non sono mancati momenti di divulgazione e sensibilizzazione dedicati alla tutela dell’ambiente e all’importanza di un approccio responsabile della montagna.

Al termine delle attività, sempre presso il centro sperimentale di Molarotta, i partecipanti hanno potuto degustare i prodotti tipici della zona, in un connubio tra sport, natura ed enogastronomia che ha reso ancora più completa l’esperienza

“La buona riuscita della manifestazione – ha affermato il presidente dell’associazione Sila Sport Adventure, Giovanni De Meco – conferma la vocazione dell’Altopiano Silano capace di coniugare la promozione turistica con la sensibilizzazione ambientale. La Sila, ed il Parco Nazionale della Sila in generale con il patrimonio naturalistico e gastronomico, si confermano un contesto ideale per esperienze che uniscono sport e sostenibilità”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

All’Asp di Crotone 3 Gruppi oncologici multidisciplinari: continuità tra diagnosi, terapia e riabilitazione

Calabria
CROTONE - Garantire una presa in carico integrata, ridurre i tempi di attesa, contenere la migrazione sanitaria e offrire cure sempre più vicine agli...
Incidente Statale 107_Celico_5 auto

Celico, scontro frontale sulla SS 107 provoca un maxi incidente con 5 auto. Due...

Provincia
CELICO (CS) - È di due persone ferite, entrambe soccorse dal 118 e poi trasportate all'Annunziata di Cosenza, il bilancio di un grave incidente...

Celico, incidente tra 5 veicoli sulla SS107: strada chiusa in entrambe le direzioni

Provincia
CELICO - Questa mattina si è verificato un incidente lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese" al km 51,400, nel territorio di Celico che...
carabinieri notte

Pressioni e minacce di morte nei confronti della ex, arrestato un 43enne

Calabria
PETILIA POLICASTRO (KR) - Pressioni e minacce, anche di morte, inviate alla sua ex che ha deciso di denunciare tutto alle forze dell'ordine. I...
povertà abitativa 10 milioni

Povertà abitativa, dalla Regione Calabria 10 milioni per sostenere le persone indigenti

Calabria
CATANZARO - La Regione Calabria punta alla promozione l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale compresi gli indigenti e...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37261Area Urbana22379Provincia19862Italia8027Sport3863Tirreno2937Università1459
-->
Dario Rondinella
Altri Articoli di Dario Rondinella

Leggi ancora

Provincia

Celico: fine settimana di festa con la 24ma edizione della Sagra...

CELICO - L’Altopiano Silano si conferma protagonista anche dopo l’estate grazie al ricco calendario di sagre che animano il territorio. In questo fine settimana...
Area Urbana

Cosenza accoglie la Carovana della Pace, il progetto ACLI unisce lavoro...

COSENZA - “La Carovana della Pace, passerà il 9 settembre dalla provincia di Cosenza. L'obiettivo – come ha spiegato Maria Donato, presidente provinciale ACLI...
Area Urbana

Rende: bimba intrappolata in auto, ispettore di polizia ricevuto dal sindaco

RENDE – Il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha incontrato questa mattina l’ispettore di Polizia, Massimiliano Reda, protagonista nei giorni scorsi del salvataggio di...
Area Urbana

Rende: il Settembre Rendese omaggia Domenico Modugno, che 60 anni fa...

RENDE - Dal 17 al 27 settembre prossimi, la città di Rende, dalla parte nuova fino al centro storico, è pronta ad accogliere il...
Provincia

Casali del Manco: al via la III Edizione del Memorial “Alfredo...

CASALI DEL MANCO (CS) – Il Centro Sportivo “Francesca Mele” sta ospitando la III Edizione del Torneo di Tennis Memorial “Alfredo Morrone”, evento ormai...
Provincia

Regionali Calabria. Centrosinistra ultimi giorni per definire le liste, tra malumori...

SPEZZANO DELLA SILA - “Oltre ad un candidato come Pasquale Tridico, largamente condiviso dal centrosinistra, c’è una coalizione ampia che si presenta agli elettori...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA