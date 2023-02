Camigliatello silano, in stato d’agitazione il personale degli impianti di risalita

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – In stato d’agitazione il personale degli impianti di risalita di Camigliatello Silano a seguito del paventato passaggio di gestione degli stessi impianti a fune, da Arsac a Ferrovie della Calabria. Già nei giorni scorsi, i sindacati erano intervenuti sollevando preoccupazione rispetto alla scelta e per denunciare il mancato coinvolgimento delle sigle di categoria nella discussione.

Una protesta che potrebbe portare anche ad ulteriori disagi per chi, soprattutto nel fine settimana, si reca sulle piste da sci, utilizzando proprio gli impianti di risalita gestiti da Arsac, ovvero la cabinovia “Tasso – Monte Curcio“. L’intenzione dei lavoratori infatti, sarebbe quella di incrociare le braccia domenica prossima, determinando la sospensione del servizio.

Come detto nei giorni scorsi le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno aspramente criticato la discussione della modifica legislativa in programma lunedì prossimo in consiglio regionale e che consentirebbe l’assorbimento da parte di Ferrovie della Calabria della gestione degli impianti di risalita di Camigliatello fino ad oggi in capo all’ARSAC.

Le segreterie hanno chiesto che venga sospesa la discussione dell’art. 9, in quanto “è necessario un confronto con le scriventi per conoscere nello specifico le conseguenze di tale decisione in particolare per quanto riguarda: la fattibilità della gestione in capo ad Ferrovia della Calabria (che attualmente gestisce gli impianti di Lorica), il piano industriale, le finalità dello stesso e le garanzie occupazionali. Senza un confronto che dia garanzie sul futuro di tutti i lavoratori coinvolti, ci opporremo con determinazione a queste iniziative unilaterali della Regione, che sfuggono dal confronto con le parti sociali su temi così importanti, creando tensione tra i lavoratori”.