Camigliatello Silano: al via la riqualificazione della Colonia

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Con la messa in sicurezza del corpo centrale, sono iniziati i lavori alla Colonia Silana, un complesso di tre ettari e mezzo che sarà riqualificato grazie a un finanziamento ministeriale di 4 milioni di euro, intercettati dal Parco Nazionale della Sila. I successivi step riguarderanno la ristrutturazione e il riefficientamento dell’intera area, per restituirle il valore che merita.

“Far partire i lavori è stato uno dei primi obiettivi che mi sono posto fin dal mio insediamento come commissario del Parco Nazionale della Sila – ha spiegato Liborio Bloise – perché siamo certi che la riqualificazione dell’area della Colonia rilancerà non solo Camigliatello Silano, ma l’intero altopiano silano. Si tratta di un obiettivo importante per il Parco Nazionale della Sila, reso possibile grazie a un grande lavoro di squadra, a partire dai funzionari del Parco e dal direttore Ilario Treccosti”.

È stata dunque avviata la prima fase del progetto, con il lancio del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). Entro la fine dell’anno saranno completati i progetti esecutivi per la ristrutturazione, e nel corso del prossimo anno potranno essere bandite le gare d’appalto per l’avvio dei lavori.