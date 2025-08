Camigliatello: primo weekend tutto esaurito tra la musica del Be Alternative Festival, natura ed enogastronomia

- Advertisement -

CAMIGLIATELLO SILANO – Ha fatto registrare il tutto esaurito il primo weekend di agosto a Camigliatello Silano. Nella località della Sila cosentina si sono riversati turisti provenienti da numerose regioni limitrofe, alla ricerca di una giornata di relax escursioni ed enogastronomia. A tenere banco, l’edizione 2025 del Be Alternative Festival, che in tutti e due i giorni ha fatto il pienone di presenze. Un festival che si svolge a Campo San Lorenzo, in riva al Lago Cecita.

Nella giornata inaugurale è toccato a Jeff Mills, con la sua musica techno, ad incantare il pubblico, seguito da Christian Löffler. Hanno aperto la seconda giornata, le cantautrici La Niña, Nada, per finire con il live di di Max Gazzè, accompagnato dalla Calabria Orchestra, un mix coinvolgente con la canzone d’autore che ha “dialogato” con la tradizione musicale calabrese, regalando uno spettacolo unico ed emozionante. Ha concluso la giornata, il dj Fabio Nirta.

Per il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco, “questo primo weekend di agosto a Camigliatello Silano è stato straordinario, dimostrando ancora una volta quanto Camigliatello Silano e la Sila in generale siano delle mete capaci di attrarre turisti non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per la varietà delle offerte culturali ed enogastronomiche. L’edizione 2025 del Be Alternative Festival poi, si conferma ormai un evento artistico di altissimo livello, ed ha portato a Campo San Lorenzo migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe, offrendo uno spettacolo suggestivo in riva al Lago Cecita”.