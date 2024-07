Camigliatello, iniziano i festeggiamenti per la Beata Vergine Maria Assunta: tra eventi e fede

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Dal 1° agosto a Camigliatello Silano si festeggia la Beata Vergine Maria Assunta con un ricco programma di eventi religiosi e culturali. La festa patronale, organizzata dal parroco padre Raffaele Di Donna e dal comitato festa della parrocchia dei SS. Roberto e Biagio, con il patrocinio del comune di Spezzano della Sila, si svolgerà fino al 15 agosto, giorno in cui si chiuderà con i tradizionali fuochi pirotecnici.

Il programma

Tra gli appuntamenti da non perdere il 1 agosto alle 19.30: Sfilata e spettacolo del gruppo “sbandieratori e musici il palio del principe di bisignano” sul corso principale di camigliatello. Si prosegue domenica 11 agosto ore 17.00 “festa degli aquiloni” c/o la chiesetta di San Lorenzo, invece sul corso di Camigliatello alle ore 21.30 spettacolo musicale “Tammuriata nera”. Poi martedì 13 agosto ore 21.15 spettacolo musicale “Antonio Londino in tour. Mercoledi’ 14 agosto ore 21.15 spettacolo musicale con il gruppo “La combriccola del Blasco”

Per quanto riguarda gli eventi liturgici, le messe saranno celebrate ogni giorno alle ore 18:00. Don Massimo Iaconianni accompagnerà i fedeli nelle meditazioni sui Dieci Comandamenti. Il 15 agosto, dopo la processione per le vie del paese in onore della Madonna Assunta, ci sarà lo spettacolo finale dei fuochi d’artificio.