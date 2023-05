CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Camigliatello imbiancata come fosse pieno inverno, ma è tutta colpa di una violenta grandinata. La primavera resta ancora in letargo, mentre la Calabria continua a fare i conti con un clima marzolino più che da maggio inoltrato.

Il sole questa mattina ha fatto capolino un pò ovunque, ma nel pomeriggio l’instabilità è tornata a farla da padrona, provocando nuovamente forti rovesci, temporali e anche grandinate. Come quella, violenta e improvvisa, che si è abbattuta sulla Sila cosentina attorno all’ora di pranzo creando, seppure per pochi minuti, qualche disagio alla circolazione. Sono bastati pochi minuti per imbiancare prati, auto e strade, in particolare a Camigliatello Silano dove il corso principale è stato invaso non solo dalla grandine ma anche da un vero e proprio fiume d’acqua. Per fortuna tutto è ritornato alla normalità dopo pochi minuti. A causa della violenta grandinata qualche disagio si è registrato anche lungo la “Statale 107 Silana-Crotonese”.