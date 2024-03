Caloveto, la strada Ferrante – Fiumarella sarà messa in sicurezza

CALOVETO (CS) – È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di messa in sicurezza della strada Ferrante – Fiumarella. Lavori che andranno a migliorare la qualità della strada a servizio dell’intero territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e della popolazione che vi transita, riqualificando e mettendo in sicurezza, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario attraverso interventi puntuali di rifacimento della pavimentazione degradata, la realizzazione di nuova sovrastruttura stradale e la sistemazione del sistema di raccolta acque pluviali.

È quanto fa sapere il sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per questo ulteriore passo in avanti che consentirà di restituire alla comunità strade fruibili e sicure, finanziate attraverso fondi extrabilancio. Gli interventi per 150 mila euro sono inseriti nell’ambito del Fondo Investimenti stradali nei piccoli Comuni. I lavori riguarderanno uno dei collegamenti strategici per il territorio comunale in quanto, attraversando la vasta area agricola delle località Ferrante e Ferrari, unisce contrada Fiumarella con la strada provinciale S.P.n.251 Caloveto- Bocchigliero all’altezza della località Cariti.

Il sindaco inoltre informa che a breve partiranno anche i lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità lungo via Sant’Antonio, strada comunale dissestata a seguito dell’alluvione dell’autunno 2022 dopo la firma nei giorni scorsi della convenzione con la Regione Calabria.