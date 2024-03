Caloveto si conferma Comune rifiuti free: comune ‘riciclone’ per il terzo anno consecutivo

CALOVETO – Per un piccolo centro dell’entroterra, con una presenza maggioritaria di persone anziane con comportamenti consolidati e paradossalmente difficili da scalfire, il riconoscimento di Comune Rifiuti Free non è per nulla scontato.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza ringraziando la comunità per l’impegno e la responsabilità che continuano ad investire nella corretta raccolta differenziata e che ha fatto guadagnare all’Ente, per il terzo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Riciclone. Il Primo Cittadino che ha partecipato questa mattina (martedì 5) alla cerimonia di premiazione coglie l’occasione per ringraziare anche Tecnew srl, la società affidataria ed i suoi operatori per la qualità del servizio offerto.

Alla presenza, tra gli altri, di Laura Brambilla, responsabile campagna Comuni Ricicloni e di Anna Parretta, presidente Legambiente Calabria, la consegna delle targhe è stata ospitata nella Cittadella Regionale, a Catanzaro. L’iniziativa premia, come ogni anno, i comuni non solo per le percentuali di raccolta differenziata, ma soprattutto per la sua qualità: i chili di secco residuo prodotti pro capite sotto i 75 chili all’anno. Uno standard che non tutti gli enti riescono a raggiungere.