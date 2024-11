Caloveto, arriva la “Carovana della Prevenzione” contro il tumore al seno e il papilloma virus

- Advertisement -

CALOVETO (CS) – Il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza ha reso noto che lunedì 18 e martedì 19 novembre, la comunità ospiterà la Carovana della prevenzione, un programma nazionale itinerante che promuove la salute femminile. “Soprattutto nei piccoli centri dell’entroterra, dove in assenza di presidi ospedalieri il diritto alla salute è più difficile da garantire, è importantissimo – spiega il primo cittadino – promuovere iniziative che contribuiscano ad informare più persone possibili sulla necessità di fare prevenzione e che, allo stesso tempo, consentano concretamente, in caso di malattie tumorali, di fornire una diagnosi precoce che aiuti ad aggredire ed a risolvere il problema”.

Il sindaco cogliendo l’occasione per ringraziare Antonello Graziano, direttore dell’Asp di Cosenza per aver indicato anche Caloveto come tappa dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e da Komen Italia, la collaborazione di ASP Cosenza e con il supporto di Hertz.

Quaranta visite al giorno ma serve la prenotazione

Sarà possibile effettuare visite ed esami diagnostici per la prevenzione del tumore al seno e la vaccinazione anti HPV (papilloma virus). Le visite, circa 40 al giorno, si svolgeranno in piazza dei Caduti dalle 9 alle 14.30 e sono rivolte alle donne con età compresa tra i 50 e i 69 anni compiuti, residenti nella provincia di Cosenza, che abbiano eseguito l’ultima mammografia almeno 24 mesi prima e non siano in stato di gravidanza, non stiano allattando e non abbiano patologie mammarie in corso. Il comune informa che, per potersi prenotare, è necessario contattare il numero degli uffici comunali, 0983/63005, interno 6.