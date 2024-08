‘Calici a Corte’ torna ad Aprigliano: un weekend di vino, buon cibo e tradizione

APRIGLIANO (CS) – Il pittoresco borgo di Aprigliano, situato nel cuore della Presila Cosentina, si prepara ad accogliere l’attesissimo evento “Calici a Corte”, giunto alla quarta edizione, in programma per il 24 e 25 agosto nella frazione Corte. Questa manifestazione, sotto la guida del direttore artistico e noto chef Enzo Barbieri, unisce l’eccellenza vinicola calabrese alla bellezza storica del borgo e si è ormai consolidata come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate nella regione.

“Divertimento, buona cucina, tanta bella gente e ovviamente i migliori vini della Calabria pronti per essere degustati”, dichiara il sindaco di Aprigliano Alessandro Porco.

Saranno dieci le cantine vinicole, conosciute per la loro capacità di produrre vini che rispecchiano l’autenticità e la ricchezza del territorio, che presenteranno le loro migliori etichette. I visitatori avranno l’opportunità di degustare prodotti tipici locali e una vasta gamma di vini, dai rossi intensi e strutturati ai bianchi aromatici e freschi, senza dimenticare i rosati e i vini dolci, che riflettono il sole e i profumi della Calabria