Cade in una scarpata sulla statale tra Morano e Campotenese: recuperato motociclista

CASTROVILLARI (CS) – Recuperato un motociclista, F. C. le sue iniziali di 38 anni, che è caduto in una scarpata di una quindicina di metri nel tratto di strada Provinciale 241 Ex ss 19 delle Calabrie che da Morano Calabro porta in località Campotenese. Il malcapitato per fortuna è incolume, solo una gamba rotta. La moto è rimasta sull’asfalto mentre lui è finito nella scarpata per un tratto a strapiombo. Il recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco di Castrovillari e dal Soccorso Alpino di Saracena che ha effettuato la manovra SAF. Sul posto un’eliambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

- Pubblicità sky-