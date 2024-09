Cade durante una passeggiata nel Parco della Sila e si fa male, 55enne finisce in ospedale

COSENZA – Nella mattinata di oggi, domenica 22 settembre, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cnsas è stato attivato dalla Centrale Operativa del 118 per una donna in difficoltà presso un’area impervia nella zona di Croce di Magara, nel comune di Spezzano della Sila (nel Cosentino) – Parco Nazionale della Sila.

La donna, R. M le sue iniziali di 55 anni residente in Francia ma originaria della provincia di Cosenza, si trovava con dei famigliari a svolgere una passeggiata in montagna, quando è caduta procurandosi un sospetto trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire in autonomia. Sul posto sono giunti tecnici ed una infermiera della Stazione Alpina Sila Camigliatello e tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza.

Presente anche il personale medico del 118 che si è occupato di stabilizzare l’escursionista. La donna è stata, successivamente, trasportata tramite barella fino alla strada carreggiabile dove era presente l’ambulanza, che l’ha presa in carico per essere trasportata all’ospedale di Cosenza.