Cade da un muro, istrice ferito viene salvato in pieno centro a San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Un bell’esemplare di Istrice Hystrix cristata è stato soccorso in pieno centro abitato a San Giovanni in Fiore. L’animale, specie protetta, ferito agli arti posteriori, probabilmente è precipitato accidentalmente da un muro molto alto sito nella zona della vecchia stazione delle ferrovie della Calabria. Sul posto sono intervenute le guardie zoofile AK KRONOS – distaccamento di San Giovanni in Fiore, con a capo il Coordinatore Luigi Vizza e la collaborazione dell’agente scelto Pietro Guarascio.

Fondamentale la collaborazione dei poliziotti della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore, che hanno allertato il CRAS di Catanzaro e organizzato la staffetta, grazie anche alla pronta e preziosa collaborazione del WWF di Crotone. Una proficua sinergia, tra istituzioni e associazioni, nonostante le note difficoltà relative al recupero e soccorso della fauna selvatica ferita. In tempi brevi l’Istrice è giunto a Catanzaro. L’animale sarà sottoposto a radiografie e alle cure del caso.