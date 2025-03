Busitalia gruppo FS acquisisce Simet: Uiltrasporti «svolta per il trasporto su gomma in Calabria»

- Advertisement -

COSENZA – Busitalia Rail Service, società interamente controllata da Busitalia Gruppo Ferrovie dello Stato, azienda leader nel settore del trasporto pubblico su gomma, ha acquisito Simet, storica azienda dell’alto Jonio Cosentino, con un accordo firmato nei giorni scorsi. “L’operazione rappresenta una svolta significativa per il trasporto su gomma in Calabria, portando nel territorio una realtà importante, seria e di rilevanza nazionale”.

La Uiltrasporti, attraverso i segretari provinciale Giovanni Villella (Organizzativo), Andrea Mazzuca (delega al TPL) e il rappresentante sindacale aziendale Pasquale Venneri, esprime grande soddisfazione e sottolinea l’importanza di questo passo per il futuro del settore e per i lavoratori.

“Accogliamo con favore – ha dichiarato Andrea Mazzuca – l’ingresso di Busitalia in Calabria”. “Si tratta di un’azienda solida e affidabile, che porterà sicuramente benefici in termini di qualità del servizio e di opportunità per i lavoratori. Siamo fiduciosi che questa operazione rappresenterà un’occasione di crescita e sviluppo per il trasporto su gomma nella nostra regione”.

“L’acquisizione di Simet da parte di Busitalia è un segnale positivo per i lavoratori, che vedranno garantita la continuità occupazionale e avranno la possibilità di lavorare in un contesto più strutturato e con maggiori prospettive di crescita professionale”.

Pasquale Venneri aggiunge: “Siamo soddisfatti del lavoro sindacale svolto per portare a termine l’operazione. Impegno, sacrificio e spirito di abnegazione ripagano sempre. Da lavoratore prima, da rappresentante sindacale aziendale dopo, ho seguito insieme alla segreteria provinciale tutto l’iter burocratico e di conciliazioni. Dopo un periodo non proprio spensierato per noi lavoratori ex Simet, è tornato a splendere il sole…”. L’accordo tra Busitalia e Simet prevede un piano di sviluppo che punta a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio, con l’obiettivo di offrire ai cittadini calabresi un trasporto su gomma moderno, sicuro e sostenibile.