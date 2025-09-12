HomeProvincia

Brunori Sas è tornato a casa: il concerto nel cuore di San Fili del “gentiluomo intriso di poesia”

San Fili ha accolto Dario con l’entusiasmo di chi riabbraccia uno di famiglia e lui ha ricordato ancora una volta, tra battute e poesia, che la vera bellezza è spesso nascosta proprio nei luoghi da cui veniamo

Simona Gambaro
Scritto da Simona Gambaro
Stima lettura: 4 minuti
- Advertisement -

SAN FILI (CS) – Dopo aver calcato il prestigioso palco di Sanremo, e riempito piazze e teatri Dario è tornato a casa, a San Fili, tra quelle colline che lo hanno visto crescere, in quella familiarità che ha ispirato molte delle sue canzoni, il suo mondo più autentico. Non è stata una tappa qualunque del suo tour, ma un ritorno alle origini, un abbraccio sincero alla terra dove tutto è cominciato. Una serata di emozione e nostalgia, di sorrisi e ironia, perchè Brunori sas è così, potremmo definirlo “una sagoma” nel rapporto con il pubblico. E il suo concerto è stato dedicato interamente alla sua città e alla comunità che lo ha sempre accompagnato con discrezione e orgoglio. Un pubblico raccolto e intimo rispetto ai grandi numeri che Dario Brunori è solito fare, ma partecipe, fatto di volti familiari, generazioni diverse unite da un filo invisibile ma potente: la musica e l’identità condivisa.

Un palco semplice, essenziale e sullo sfondo gli alberi mossi dal vento. Nessun orpello, solo la natura, qualche luce calda e un paese intero ad acclamarlo. San Fili ha accolto Dario con l’entusiasmo di chi riabbraccia uno di famiglia. Il concerto, annunciato come un ringraziamento del cantautore al suo paese natale, è stato molto di più: una festa intima, ironica e affettuosa, in cui musica e parole si sono mescolate al sapore delle storie di casa, dal polpettone ai racconti sul suo papà, e poi la sua famiglia e i ragazzi del paese.

A dare il via alla serata la sua “benedizione”: da una finestra affacciata sul palco prima del concerto prima; poi, rivolta ai bambini che lo hanno omaggiato con un dono: “nel nome del padre, del figlio e dello spirito sas”. Una conferma di quel tono leggero che ha attraversato tutto il concerto.

“Un cantautore, un sanfilese e un gentiluomo intriso di poesia”

A fare gli “onori di Brunori” il sindaco di San Fili, Linda Cribari che prima del live, lo ha definito “un grande cantautore, un sanfilese e un gentiluomo intriso di poesia”. Lo stesso Dario, con la sua solita ironia ha accolto con entusiasmo tale definizione: “Da domani mi presenterò così”.

Un mazzo di fiori ha sancito ufficialmente l’affetto della comunità, che già nel 2021 gli aveva conferito la benemerenza civica per i suoi meriti artistici. “Abbiamo un concittadino straordinario che ci ama e che noi amiamo,” ha detto il primo cittadino.

Tra una battuta e l’altra, c’è stato anche il racconto su come sia diventato famoso ormai, quell’albero di noci, diventato “meta silenziosa di piccoli pellegrinaggi” dopo il Festival di Sanremo. E vicino alla sua casa dove Dario si rifugia con la famiglia dopo l’esposizione mediatica per ritrovare la sua normalità. E ci tiene a ringraziare San Fili per aver sempre protetto lui, la sua amata Simona e la sua piccola Fiammetta.

“Devo molto a questo albero – ironizza – e credo si possa fare davvero un pellegrinaggio: santuario di Paola, albero delle noci e giro pizza”. Nelle sue parole ci sono i racconti del paese, prima e dopo il suo grande successo. Ci sono anche i selfie e le citofonate “anonime” al suo indirizzo.

Prima di passare ad ascoltare le sue canzoni, si svolge una sorta di “offertorio laico” per Brunori. La consegna di tanti doni e omaggi da parte dei suoi concittadini: un albero delle noci ricamato, una tela dipinta, un ritratto, un bassorilievo e persino una maglia celebrativa del centenario del San Fili Calcio: “L’anno prossimo il centravanti sarò io”, scherza Brunori.

“Possiamo iniziare a fare qualche canzoncina?”

Accompagnato da altri due sanfilesi doc, Mirko Onofrio e Simona Marrazzo, e da Gianluca Bernardo e Luigi Paese, il concerto può iniziare. Primo brano è “Come stai”, nato in un momento doloroso e difficile, dopo la perdita del padre: “È stata la mia rinascita”, ha detto. Tanti le canzoni nella scaletta dedicata alla sua San Fili ci sno “Italian Dandy”, “Paolo”, “Lamezia Milano”, “La ghigliottina”, “Per due che come noi”, “Il costume da torero”, “Kurt Cobain”, “Canzone contro la paura”, e le immancabili “L’albero delle noci” e “Guardia 82”.

Nel presentare la canzone “L’uomo nero”, una dedica profonda al popolo palestinese e alla tragedia umana alla quale il mondo sta assistendo: “Le canzoni non cambiano le cose, lo so. E forse ci siamo svegliati tardi e abbiamo avuto paura di esporre le nostre idee, a volte divisive. Ora è il momento di fare qualcosa per quello che sta accadendo”. Con un tono sempre in equilibrio tra leggerezza e profondità, ha scherzato anche sul comfort della serata:Questo è il concerto più comodo della storia, mi sono fatto la doccia a casa e sono salito sul palco. Casa e putiga!”.

Un ritorno che sa di famiglia

La serata si è chiusa come era iniziata: con affetto, risate, sorrisi e un grazie sentito. Brunori è di San Fili, e San Fili è nel cuore di Dario. Lo protegge, lo celebra, lo ascolta, lo accompagna e lo accarezza come quegli alberi che facevano da sfondo al palco.  Dario Brunori ha cantato per la sua gente i ricordi, la poesia, le storie di provincia che nei suoi testi diventano universali. Un cantautore che ha scritto canzoni arrivate lontano ma tutto è nato lì, dove c’è “L’albero delle noci“. Dario Brunori ha ricordato a tutti, anche solo per una sera, che la vera bellezza è spesso nascosta proprio nei luoghi da cui veniamo.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Spopolamento e desertificazione, COAPI Calabria invita alla mobilitazione: «Stanno cancellando i nostri paesi»

Calabria
COSENZA - "La Calabria vive una delle fasi più drammatiche della sua storia recente: lo spopolamento e la desertificazione sociale ed economica delle aree...
Bossio_Occhiuto_casa-100

Bruno Bossio: «100mila euro per ripopolare i borghi? Occhiuto sblocchi progetti di social housing»

Calabria
COSENZA - "Il ripopolamento dei borghi è materia seria e complessa e non si può affrontare come se si stesse presentando un evento o...
Elly-Schlein-e-Pasquale-Tridico

Schlein in Calabria per sostenere Tridico: «Si sta calpestando il diritto alla salute, non...

Calabria
POLISTENA (RC) - "Non possiamo accettare che la gente in Calabria rinunci alle cure nella sanità pubblica e sia costretta a recarsi nel privato....
Straface-e-Occhiuto

Incentivi al ripopolamento, Straface: «Casa Calabria 100 parte di un disegno ampio»

Calabria
CATANZARO - "Non un annuncio estemporaneo, ma l’indicazione chiara di un percorso virtuoso già sperimentato in regioni modello come il Trentino e che oggi...

Furto di energia elettrica a Falconara Albanese, imputata prosciolta: Enel non aveva presentato querela

Provincia
PAOLA ALBANESE (CS) - "In riforma della sentenza emessa il 20 novembre 2023 dal Tribunale di Paola appellata da E.S., dichiara non doversi procedere...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37315Area Urbana22409Provincia19885Italia8029Sport3867Tirreno2945Università1462
-->
Simona Gambaro
Altri Articoli di Simona Gambaro

Leggi ancora

copertina settembre rendese
Area Urbana

Settembre Rendese: Noemi, Gipsy Kings, Coma Cose. Un programma ricco e...

RENDE (CS) – E' stata presentata questa mattina nella sala di rappresentanza del Comune di Rende la sessantesima edizione del Settembre Rendese: in un grande...
Area Urbana

Padre Fedele, il frate che urlava “Forza Lupi”: mi ha donato...

COSENZA - Padre Fedele Bisceglia non è mai stato un frate o un religioso come gli altri. O almeno io l'ho sempre percepito così....
Marcello Manna
Area Urbana

Manna dopo Malarintha e Reset «oggi verrebbe da chiedersi: quindi? Siamo...

RENDE - A circa un'ora dalla pronuncia della sentenza del maxiprocesso Reset, scaturito dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, tra le 63 assoluzioni...
Area Urbana

Sovraindebitamento: educazione finanziaria e prevenzione, Barbuto «attivarsi già dai primi segnali...

RENDE - Le pagine di Quicosenza nelle scorse settimane si sono occupate più volte del tema del sovraindebitamento: una situazione in cui una persona...
Area Urbana

Verso il voto: “5 domande per 5 risposte” agli aspiranti sindaci...

RENDE - Ad una settimana dalla presentazione delle liste e a poco meno di un mese dalla chiamata alle urne, è iniziata la campagna...
Area Urbana

Sovraindebitamento ed esdebitazione dell’incapiente, avv. Biamonte «una seconda possibilità per i...

COSENZA - Il sovraindebitamento è una situazione economica in cui una persona o un’impresa si trova nell’incapacità di far fronte ai propri debiti, a...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA