COSENZA – I migliori concerti estivi in provincia di Cosenza? Con l’estate, le piazze di piccoli e grandi centri, i teatri all’aperto e le tantissime località balneari si trasformano in veri e propri palcoscenici sotto le stelle. Anche quest’anno, un ricchissimo cartellone di concerti animerà le serate estive in tanti comuni del Cosentino, regalando momenti di musica, spettacolo e divertimento sia ai residenti che ai turisti in vacanza. Dai grandi nomi della scena nazionale a quelli internazionali, dagli artisti emergenti ai cantautori e alle band locali: l’estate si preannuncia piena di emozioni e di tanta buona musica. Un’occasione imperdibile per vivere il territorio grazie a decine di concerti (gratuiti e pagamento) sparsi per la provincia tra agosto e settembre.

I super concerti al teatro dei Ruderi di Cirella

Cominciamo dal teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante che ha da tempo presentato il suo ricchissimo cartellone estivo 2025. Si parte dal concerto di Anna lunedì 4, passando per il doppio attesissimo appuntamento di Brunori SAS che si esibirà il 7 e l’8 agosto (questa data è già sold out). Ed ancora Gigi D’Agostino il 12 agosto, Sal da Vinci il 13, Fiorella Mannoia il 17, Umberto Tozzi il 18, Alfa il 19 agosto, Luche il 21 e Coma Cose il 22 agosto.

Acri “R-estate” 2025: da Nek a Manu Chau

Cartellone ricco anche ad Acri per l’edizione 2025 di “R-estate”. Per quanto riguarda i concerti si parte martedì 5 agosto, all’anfiteatro comunale, con il concerto dei Syd Floyd e il loro omaggio ai capolavori dei Pink Floyd. Venerdì 9 agosto, in occasione della notte bianca, l’esibizione di Kid Yugi, una delle voci più incisive della nuova scena rap. Il 12 Agosto, sempre all’anfiteatro comunale, il concerto di Nino D’Angelo mentre sabato 16 toccherà alla grande voce del cantautore Nek. Gran chiusura dei concerti il 17 agosto con il super concertone di Manu Chau.

Musica in Sila: Silvia Salemi, Bandabardò e Sabatum Quartet

A San Giovanni in Fiore l‘Estate Florense 2025 ha in programma oltre 100 eventi. Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali più attesi, si parte il 4 agosto con Silvia Salemi sull’isola pedonale via Roma. Due giorni dopo Heroes and Monsters il power trio della scena rock. Venerdì 8 agosto, in piazza 5 angeli in scena la banda italiana dei Santo California. Il 19 agosto i Sabatum Quartet mentre il 20 agosto il concerto della Bandabardò una delle live band più vitali in Italia.

Be Alternative Festival: da Almamegretta a Max Gazzè

Restiamo in Sila per quello che è oramai un must degli eventi sull’Altopiano Silano: Il “Be Alternative Festival – Concerti sul Lago” edizione 2025. Sabato alle 13:00 Fabio Nirta DJ Set, alle 15:00 Kety Fusco e alle 15:40 gli Almamegretta. A seguire Christian Loffler, Jeff Mills “Tomorrow Comes The Harvest” e dalle 20:30 Retro Cassetta DJ Set. Domenica 3 agosto si parte sempre alle 13:00 con Fabio Nirta DJ Set. A seguire dalle 15:30 Nada e poi La Niña. Dalle 18:30 l’atteso concerto di Max Gazzè & Calabria Orchestra.

“CO.RO. Summer Fest 2025”: Spagna, MR Rain e Rovazzi….

Ricchissimo e imperdibile anche il cartellone dell’estate a Corigliano Rossano con il “CO.RO. Summer Fest 2025“ che mette in agenda oltre 100 appuntamenti iniziati a luglio e che finiranno a settembre. Si parte il 1 agosto con Lou “Blue Lou” Marini il leggendario sassofonista statunitense di origini italiani insieme alla band “The Italian Groovers” al Castello Ducale di Corigliano in occasione del Peperoncino Jazz Festival. Lunedì 4 agosto il concerto di Ivana Spagna in località Palmeto. Il giorno dopo toccherà a Benji e Fede sempre al Palmeto. Il 7 agosto ecco gli Avion Travel insieme all’Orchestra Sinfonica Brutia. Il 14 agosto, nel centro storico di Rossano, il concerto di Serena Brancale mentre a Ferragosto l’atteso concerto di MR Rain e Rovazzi. Il 25 Agosto, al lido Sant’Angelo lo spettacolo “Voglio tornare negli anni 90”.

Gabry Ponte, Enzo Avitabile e Nino Frassica a Villapiana

Rimanendo sull’alto Jonio Cosentino il 12 agosto l’anfiteatro di Villapiana si trasformerà nella più grande dancefloor italiana con l’attesissimo concerto di Gabry Ponte per uno show unico con scenografie spettacolari Sempre a Villapiana iin programma il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari a ferragosto mentre il Nino Frassica & Los Plaggers Band si esibiranno il 30 agosto.

Teppisti del Sogno e Cugini di Campagna a Roggiano

A Roggiano Gravina in occasione dell’estate Roggianese 2025 il 6 agosto su Corso Umberto il Concerto dei Teppisti del Sogno, mentre il 22 agosto al parco green il concerto dei Cugini di Campagna. A Santa Sofia d’Epiro il 13 agosto 2025 in occasione dell’Estate Safiota 2025, Emigration Song XXVII, con l’esibizione di Kento & Mad Simon e Sir Oliver Skardy.

Matia Bazar e Orchestra all’Italiana a Saracena

I Matia Bazar saranno i protagonisti musicali del cartellone di “Saraestate” 2025 a Saracena con il concerto in piazza XX Settembre il 10 agosto e apertura del live con Cecilia Larosa. Sempre a Saracena, il 9 agosto l’Orchestra all’Italiana in tributo a Renzo Arbore.

Sarah Toscano a San Marco Argentano, Gabbani e Nigiotti a Celico

Direttamente dal successo di Sanremo ecco Sarah Toscano: la cantautrice vincitrice della ventitreesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi che si esibirà invece a San Marco Argentano domenica 10 Agosto. Il live si terrà in Piazzale Stazione a San Marco Argentano Scalo. A Celico triplo appuntamento per l'”Estate Celichese”: il 21 agosto Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani con il suo Summer tour 2025 si esibirà il 24 Agosto alle 22:00 al centro sportivo Beltrano in occasione del Festival dell’Effimero, mentre il 13 settembre concerto degli Equipe 84

Estate Luzzese: Silvia Mezzanotte e Marcella Bella

L’estate Luzzese 2025 porta in scena Silvia Mezzanotte. L’ex storica voce dei Matia Bazar e ora solista si esibirà il 14 agosto all’anfiteatro teatro Sambucina mentre il 6 settembre il concerto di Marcella Bella nel centro storico di Luzzi. Ma il primo concerto di agosto è quello dei Cugini di Campagna sabato 2.

Collage a Rose, Giusy Ferreri a Spezzano Sila, Equipe 84 a Mormanno

A San lucido il 18 agosto il concerto del giovane cantautore calabrese Francesco Servidio conosciuto da tutto come Speedy. Sempre a San lucido ma il 26 agosto Federico Poggipollini & Banda destino zero Ligabue Tribute Band. Doppio appuntamento sulla costa tirrenica per i Malvax, la band indie-pop italiana: il 2 agosto a Scalea mente il 5 agosto concerto a Paola. A Rose il 10 agosto ecco i Collage con il loro Rinasco Tour 2025. A Mormanno, il 14 agosto il concerto degli Equipe 84 mentre il 30 agosto toccherà a Cecè Barretta. A Spezzano della Sila, il 20 settembre, l’atteso live di Giusy Ferreri in piazza delle fontane.

————————————————-

📅 Concerti estivi in provincia di Cosenza Agosto (in aggiornamento)

📅 Venerdì 01 Agosto 2025

– Lou Marini & The Italian Groovers: ore 22:00 Castello Ducale – Corigliano-Rossano

📅 Sabato 02 Agosto 2025

– Almamegretta: ore 15:40 Chiesetta di San Lorenzo – Lago Cecita Camigliatello Silano

– Malvax: ore 21:00 Pesce Spada Beach Club – Scalea

– Cugini di Campagna: ore 21:30 Immilano, contrada Malacera – Luzzi

📅 Domenica 03 Agosto 2025

– Nada, La Niña , Max Gazzè & Calabria Orchestra: ore 15:30 Chiesetta di San Lorenzo – Lago Cecita Camigliatello Silano

📅 Lunedì 04 Agosto 2025

– Anna: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Ivana Spagna: ore 21:30 Palmeto, lungomare di Schiavonea – Corigliano Rossano

– Silvia Salemi: ore 21:30 Isola pedonale via Roma – San Giovanni in Fiore

📅 Martedì 05 Agosto 2025

– Malvax: ore 21:00 Trupija City Lab – Paola

– Syd Floyd: ore 21:00 Anfiteatro Comunale – Acri

– Benji e Fede: ore 21:30 Palmeto, lungomare di Schiavonea – Corigliano Rossano

– Silvia Salemi: ore 21:30 Piazzale Almirante Morano Calabro

📅 Mercoledì 06 Agosto 2025

– Teppisti del Sogno: ore 21:00 Corso Umberto – Roggiano Gravina

– Heroes and Monsters: ore 21:30 Isola pedonale via Roma – San Giovanni in Fiore

📅 Giovedì 07 Agosto 2025

– Brunori SAS: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Avion Travel e Orch. Sinf Brutia – Quadrato Compagna, Schiavonea Corigliano Rossano

– Ynsanya: ore 20:30 Villetta comunale – Rose

– Beat’s 90 Circus: Piazza della Vittoria (Scuola elementare) – Spezzano Albanese

📅 Venerdì 08 Agosto 2025

– Brunori SAS: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante (SOLD OUT)

– Santo California: ore 21:30 Piazza 5 angeli – Castelletto, San Giovanni in Fiore

– Kyron Live Band: ore 20:30 Villetta comunale – Rose

📅 Sabato 09 Agosto 2025

– Kid-Yugi: ore 21:00 Anfiteatro Comunale – Acri

– Sal Da Vinci Tribute: ore 22:00 Piazza Giovanni Falcone Marcellina, Santa Maria del Cedro

📅 Domenica 10 Agosto 2025

– Sarah Toscano: ore 20:00 Piazzale Stazione – San Marco Argentano Scalo

– Geppo’s Band: ore 22:30 Piazza Giovanni Falcone Marcellina, Santa Maria del Cedro

– Collage: ore 21:30 Piazza Gaetano Argento – Rose

📅 Lunedì 11 Agosto 2025

📅 Martedì 12 Agosto 2025

– Gabry Ponte: ore 21:30 Anfiteatro Comunale – Villapiana

– Gigi D’Agostino: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Nino D’Angelo: ore 21:00 Anfiteatro Comunale – Acri

– Cosimo Papandrea: ore 21:00 Piazza Plebiscito – Aiello Calabro

📅 Mercoledì 13 Agosto 2025

– Sal Da Vinci: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Ciccio Nucera Band: ore 21:30 Piazza della Vittoria – Spezzano Albanese

📅 Giovedì 14 Agosto 2025

– Serena Brancale: ore 21:30 Centro storico di Rossano – Corigliano-Rossano

– Silvia Mezzanotte ore 21:30 Anfiteatro Sambucina – Luzzi

– Equipe 84: ore 21:30 Piazza 8 Marzo – Mormanno

📅 Venerdì 15 Agosto 2025

– MR. Rain e Rovazzi: ore 21:30 Centro storico di Rossano- Corigliano-Rossano

– Enzo Avitabile e i Bottari: ore 22:00 Villapiana paese

📅 Sabato 16 Agosto 2025

– Nek: ore 21:00 Anfiteatro Comunale – Acri

– Federico Poggipollini & Banda destino zero Ligabue Tribute Band: ore 21:30 Piazza Monumento San Lucido

– Guernica Live Band: ore 21:30 Corso Garibaldi Piazza IX Novembre – Paola

📅 Domenica 17 Agosto 2025

– Fiorella Mannoia: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Manu Chao: ore 21:00 Anfiteatro Comunale – Acri

– Giovanni Cricca: ore 21:30 Corso Garibaldi Piazza IX Novembre – Paola

📅 Lunedì 18 Agosto 2025

– Umberto Tozzi: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Alessandro Russo: ore 21:30 Piazza del popolo Corigliano, Corigliano-Rossano

– Speedy: ore 21:30 Sotto Piazzetta – San Lucido

📅 Martedì 19 Agosto 2025

– Alfa: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Sabatum Quartet: ore 21:30 Isola pedonale via Roma – San Giovanni in Fiore

📅 Mercoledì 20 Agosto 2025

– Bandabardò: ore 21:30 Isola pedonale via Roma – San Giovanni in Fiore

📅 Giovedì 21 Agosto 2025

– Luche: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Enrico Nigiotti: ore 22:00 centro sportivo Beltrano – Celico

📅 Venerdì 22 Agosto 2025

– Coma Cose: ore 21:30 Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante

– Cugini di Campagna: ore 21:30 Parco green – Roggiano Gravina

📅 Sabato 23 Agosto 2025

– Mosaiko Live Band: ore 22:30 Via Nazionale – Spezzano Albanese

📅 Domenica 24 Agosto 2025

– Francesco Gabbani: ore 22:00 centro sportivo Beltrano – Celico

📅 Lunedì 25 Agosto 2025

– Voglio tornare negli anni 90: ore 21:30, Lido Sant’Angelo – Corigliano Rossano

📅 Martedì 26 Agosto 2025

📅 Mercoledì 27 Agosto 2025

📅 Giovedì 28 Agosto 2025

📅 Venerdì 29 Agosto 2025

📅 Sabato 30 Agosto 2025

– Nino Frassica & Los Plaggers Band: ore 21:30 centro sportivo Polivalente – Villapiana

– Cecè Barretta: ore 21:30 Seminario Vescovile – Mormanno

📅 Domenica 31 Agosto 2025

———————————————-

📅 Concerti in provincia di Cosenza Settembre (in aggiornamento)

📅 Lunedì 01 Settembre 2025

📅 Martedì 02 Settembre 2025

📅 Mercoledì 03 Settembre 2025

📅 Giovedì 04 Settembre 2025

📅 Venerdì 05 Settembre 2025

📅 Sabato 06 Settembre 2025

– Marcella Bella: ore 21:30 Sant’Aurelia – Luzzi

📅 Domenica 07 Settembre 2025

📅 Lunedì 08 Settembre 2025

📅 Martedì 09 Settembre 2025

📅 Mercoledì 10 Settembre 2025

📅 Giovedì 11 Settembre 2025

📅 Venerdì 12 Settembre 2025

📅 Sabato 13 Settembre 2025

– Equipe 84: ore 22:00 centro sportivo Beltrano – Celico

📅 Domenica 14 Settembre 2025

📅 Lunedì 15 Settembre 2025

📅 Martedì 16 Settembre 2025

📅 Mercoledì 17 Settembre 2025

📅 Giovedì 18 Settembre 2025

📅 Venerdì 19 Settembre 2025

📅 Sabato 20 Settembre 2025

– Giusy Ferreri: ore 21:00 Piazza Delle Fontane – Spezzano della Sila

📅 Domenica 21 Settembre 2025

📅 Lunedì 22 Settembre 2025

📅 Martedì 23 Settembre 2025

📅 Mercoledì 24 Settembre 2025

📅 Giovedì 25 Settembre 2025

📅 Venerdì 26 Settembre 2025

📅 Sabato 27 Settembre 2025

– Cugini di Campagna: ore 21:30 – San Cosmo Albanese

📅 Domenica 28 Settembre 2025

📅 Lunedì 29 Settembre 2025

📅 Martedì 30 Settembre 2025