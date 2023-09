BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Ormai ammirare un gruppo di delfini a largo delle coste calabresi non è cosa inconsueta. Le fotografie e gli avvistamenti sono sempre di più anche nel Cosentino. L’ultimo avvistamento è avvenuto oggi al largo della costa tirrenica cosentina, a Belvedere Marittimo. Come testimonia il video – girato da Ciccio Alfano e inviato alla nostra redazione – un branco di delfini ha iniziato a nuotare in sincrono e a giocare vicino alla sua imbarcazione.

