Boscaiolo muore schiacciato da un albero, lutto a San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Viveva a San Giovanni in Fiore Nikolia Zojza, 33 anni, deceduto ieri a seguito di un incidente sul lavoro durante le operazioni di taglio di un albero d’alto fusto che lo ha travolto e schiacciato. La tragedia si è verificata a Luzzi. Il giovane di nazionalità albanese è morto sul colpo.

Il sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, con un post sui social ha espresso cordoglio e dolore per la morte del giovane: “Ci stringiamo attorno ai familiari e agli amici di Nikolia Zojza, giovane di origine albanese che viveva a San Giovanni in Fiore ed è deceduto mentre lavorava. Nikolia era un ragazzo buono, gentile, cordiale, generoso e ormai parte della nostra comunità, che lo piange e lo ricorda con sincero affetto. Con tutto il cuore, l’amministrazione comunale e l’intera città restano vicine ai suoi cari”.