Boom di stranieri che comprano casa in Calabria (+22,3%). La provincia di Cosenza la più richiesta

COSENZA – La Calabria è sempre più meta di stranieri che desiderano acquistare una nuova casa. Nel 2023 secondo i dati elaborati da Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa all’estero, la regione registra richieste in crescita del +22.3% rispetto allo scorso anno.

Tra le province è quella di Cosenza la più ricercata con il 61.81% di richieste di periodo (Gennaio-Dicembre 2023). Seguono Vibo Valentia con il 21.45%, Catanzaro (10.97%), Reggio Calabria (4.66%). Chiude la classifica la provincia di Crotone che nel periodo registra l’1.11%, mentre a livello annuale (2023 su 2022) registra la crescita più elevata con un +142% a/a.

Per quanto riguarda i Comuni le preferenze premiano Scalea (CS) con Il 20.7% del totale delle richieste. Seguono Santa Maria del Cedro (CS) con il 7.05%, Soverato (CZ) con il 4.64%. A livello di performance annuale è il Comune di Nocera Terinese (CZ) a guidare la classifica con balzo del +256% a/a. Seguono Maiera’ (CS) con un +236% a/a e Roseto Capo Spulico (CS) con un +97.62% a/a.

Le nazionalità che cercano di più casa

Il maggiore interesse arriva dai cittadini degli Stati Uniti con un 32.42% sul totale delle richieste. A seguire troviamo la Germania con il 10.14% delle preferenze, il Canada con il 9.64% di richieste, la Gran Bretagna con il 7.8%, la Svezia con il 3.53%. Da segnalare in termini di rialzo rispetto al 2022 la crescita di richieste provenienti dalla Svizzera, che nell’anno sono cresciute del +175%.

Che tipo di casa cercano in Calabria

Sul fronte della tipologia dell’immobile ricercato le preferenze delle richieste si concentrano nella categoria “appartamento” con il 57.25% del totale, segue la categoria “Villa” (12.92% del totale) e la casa indipendente (4.54%). Gli stranieri cercano una casa completamente ristrutturata (69.61%), di oltre 120 mq (65.89%) senza giardino (64.83%) e senza piscina (79.76%)

Sul fronte dei prezzi sono le fasce più basse a registrare la maggioranza delle richieste: quella da 0-100 mila registra il 65.89% delle preferenze, mentre quella tra 100-250 mila euro segna il 23.82%. Seguono le fasce 250-500 mila euro (7.8%) e 500-1 milione di euro (1.64%). Solo lo 0.85% cerca case oltre 1 milione di euro.

Acquirenti esteri, un trend in crescita

“I numeri della Calabria sono indicativi di un trend positivo che si sta diffondendo su tutto il territorio italiano e che mette in evidenza come gli acquirenti stranieri non siano interessati solo ad alcune regioni o solo a certe categorie di immobili, bensì siano interessati a cercare casa in ogni zona, afferma Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com. Un aspetto molto importante è quello del valore degli immobili ricercati: erroneamente si è propensi a pensare che i cittadini esteri ricerchino solo proprietà di lusso o abitazioni di un certo tipo collocate in determinate località, mentre la realtà è molto diversa. Come evidenziato dai nostri dati, sono le case sotto i 100mila euro quelle ad essere più richieste. Questo interesse internazionale – prosegue Rossi – rappresenta quindi una grande opportunità da cogliere per chi deve vendere casa da privato o per chi gestisce un’agenzia immobiliare.

Per questo motivo Gate-away.com ha lanciato la campagna “L’Estero è per tutti”, con lo scopo di informare e contestualmente sfatare certe convinzioni che spesso sono radicate negli addetti del settore immobiliare. Sul nuovo canale YouTube – conclude Simone Rossi – tramite delle pillole immobiliari, verranno trattati temi cruciali sulle ultime tendenze di mercato e le strategie per la compravendita, saranno condivisi segreti e best practices per il successo nel settore immobiliare internazionale”.