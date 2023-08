Bonifica Cassano-Cerchiara: tutto fermo, le malattie avanzano

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I numeri preoccupano e non poco perché raccontano quella che è una realtà che sembra ormai essere chiara ed evidente. Ovvero l’aumento di tumori e di morti nell’area di Cassano-Cerchiara dove sono stati interrati i rifiuti dell’ex Pertusola di Crotone.

Anche l’Ona, ovvero l’Osservatorio Nazionale Amianto, ha certificato questo aumento. Nei giorni scorsi abbiamo anche parlato del rapporto del Progetto Sentieri (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), nel quale è stato denunciato il maggiore rischio di mortalità e di ospedalizzazione per malattie croniche.

Dunque i dati ci sono, servono gli interventi anche per bonificare definitivamente tutte le zone interessate.

Qualche giorno fa un’interrogazione parlamentare è stata presentata dalla deputata del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà, che ha chiesto al governo di intraprendere ogni azione utile per accelerare l’avanzamento la bonifica del sito Crotone-Cassano-Cerchiara. Lo stesso deputato ha chiesto ai Ministri competenti, ovvero Schillaci e Pichetto Fratin, di nominare un commissario per la Calabria.

Sono passati circa 30 anni dai fatti in questione e circa un ventennio dall’inserimento dell’area tra quelle più inquinate d’Italia. Ma al momento tutto sembra essere fermo. Solo le malattie avanzano.