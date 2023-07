Bonifati, la denuncia: «disagi per l’accesso in spiaggia, abbandonati dal Comune»

BONIFATI (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione da Bonifati che ci è giunta in redazione:

“Siamo un gruppo di cittadini, da oltre 20 anni villeggianti a Bonifati, in contrada Paneduro, e siamo costretti a scrivere alla Vs. redazione per denunciare pubblicamente l’inerzia dell’amministrazione comunale relativamente all’accesso alla spiaggia.

Infatti, quest’anno, l’amministrazione comunale da poco insediata, ha deciso di non sistemare in alcun modo la discesa in spiaggia nei pressi delle nostre abitazioni, creando notevoli disagi per l’accesso, soprattutto ad anziani, bambini e persone con mobilità ridotta, che rischiano la caduta, sui massi nascosti sotto la sabbia.

Sono stati interpellati più volte diversi soggetti dell’amministrazione comunale, che però non hanno intenzione di affrontare il problema. Tale situazione pare sia dovuta a dissidi “politici” con alcuni gestori di lidi nei pressi di quel tratto di spiaggia.

A noi villeggianti queste cose non interessano, chiediamo semplicemente di poter accedere tranquillamente in spiaggia, in una località che potrebbe vivere di turismo ma che di fatto si disinteressa dei turisti e dei villeggianti, nonostante questi ultimi versino, nelle casse del Comune di Bonifati, fior di quattrini di tasse per le seconde case”.