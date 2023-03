Bocchigliero, Tavernise: «ripristinare subito il servizio di guardia medica»

COSENZA – «L’assenza di personale e i concorsi ancora fermi non pregiudicano solamente l’efficienza dei nostri ospedali, ma hanno una ricaduta negativa sulle prestazioni sanitarie minime da garantire sul territorio regionale». È quanto sostiene, in una nota, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise che aggiunge: «il caso Bocchigliero è emblematico di questa problematica che rischia di minare in maniera ancora più profonda la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni». «Soprattutto quando il problema – sottolinea – viene segnalato a più riprese senza trovare soluzioni da parte degli organi competenti. Credo sia impensabile lasciare una intera comunità senza assistenza sanitaria: nel Comune silano non vi è infatti né un medico di base, né un servizio di guardia medica, e non vi è neanche traccia di un ospedale di prossimità, visto che quello di Cariati è chiuso da ben 13 anni».

«L’Asp di Cosenza – conclude Tavernise – deve intervenire con urgenza per porre fine a questa agonia e garantire un servizio di base anche ai cittadini di Bocchigliero».

