Blitz nel Cosentino: rinvenuta una pistola e dieci bustine di eroina

CASTROVILLARI – Nella mattinata di ieri, l’attività investigativa di personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari, con l’ausilio dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza del “Gruppo Sibari”, disposta dal Questore della Provincia Cosenza,Giuseppe Cannizzaro, ha condotto all’esecuzione di mirate perquisizioni.

L’attività investigativa, scrupolosamente svolta dagli Agenti, ha consentito il rinvenimento di una pistola, modificata in modo tale da renderla idonea al funzionamento e qualificarla come arma clandestina, dieci involucri di cellophane contenenti eroina e altra sostanza ignota da taglio per un peso complessivo di grammi 150 circa, un bilancino digitale di precisione, due bottiglie in PVC utilizzate come respiratori nel trattamento delle sostanze stupefacenti.

Sono in corso ulteriori accertamenti, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, diretti dal Procuratore Alessandro D’Alessio, volti in particolare ad appurare la provenienza illecita delle sostanze stupefacenti e dell’arma in questione.