Blitz nel cimitero di Corigliano, sequestrati chioschi abusivi di fiori

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Alcuni chioschi adibiti alla vendita di fiori presenti nell’area antistante l’ingresso del cimitero di Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, sono stati sequestrati nell’ambito di un’operazione congiunta portata a termine dai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, dai vigili urbani e dai carabinieri forestale. Il blitz è scattato nella mattinata di oggi. Ai chioschi sono stati apposti i sigilli perché, da quanto si è potuto apprendere, gli esercizi commerciali interessati non sarebbero risultati in regola con le licenze commerciali necessarie per potere espletare la vendita.

