Bisignano piange Carlo: le parole del sindaco Fucile per un giovane strappato troppo presto alla vita

- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – Un’intera comunità si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Carlo, giovane figlio di Bisignano. Il ricordo di Carlo resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto. Le sue risate, la sua gentilezza, il suo impegno per la comunità non saranno dimenticati. Bisignano gli renderà onore anche sistemando quel campetto, simbolo del suo entusiasmo e del suo amore per la vita. E’ il contenuto del toccante ricordo del sindaco di Bisignano, amico del 34enne Carlo Rago, 34 anni, che ha perso la vita in un tragico incidente in moto avvenuto nella notte lungo viale Principe di Piemonte, nel quartiere di Santa Croce.

“Caro Carlo, caro amico buono.

Ieri sera, involontariamente, ho messo il telefonino in modalità aereo. In questi tre anni non era mai accaduto. Forse, da lassù, qualcuno ha cercato di tenermi nascosta più a lungo possibile la notizia della tua tragica morte. Così non ho potuto starti sin da subito vicino, per accarezzarti, per piangere come solo un uomo normale può piangere l’amico morto. Ora sono qui accanto a tua mamma, a tua sorella, a tua zia, ai tuoi parenti, ai tuoi cari amici. Siamo tutti increduli, sconvolti e devastati da un dolore troppo forte da sopportare, impotenti davanti a un destino crudele”.

“Sì, è proprio così! Perché la tua perdita è una botta al cuore, un pugno allo stomaco, un groppo in gola che lega il respiro al mio palato. Non riesco proprio ad immaginare come faremo senza di te, senza la tua leggera ironia e il tuo senso dell’umorismo, semplicemente fantastico, che ci facevano ridere, scherzare e gioire, senza la tua satira politica, senza il tuo sostegno, la tua gioia, la tua condivisione. Non ti vedrò più venire in Municipio, per salutarmi, per dirmi con il sorriso stampato sulle labbra: “Ciao, sindaco. Tutto bene?”. In questi giorni, insieme ad altri tuoi amici, eri intento ad organizzare un torneo di calcio a cinque. “Tutto bene sindaco?” – Mi hai chiesto per sincerarti che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi – “Non preoccuparti” – ti ho risposto – “Il campetto sarà pronto in tempo utile”. Il fato avverso ha voluto che tu perdessi tragicamente la vita proprio vicino al campetto dove si sarebbe dovuto svolgere il torneo“.

“Caro Carlo, il campetto di Santa Croce lo sistemeremo comunque, anche se non sarai più con noi, a condividere i nostri sogni, a gioire con noi, a condividere la nostra bella amicizia. Ora vola su, sempre più su, vicino a Gesù che, sono sicurissimo, ti ha già accolto tra le Sue braccia. Sto piangendo mentre scrivo queste parole perché sei stato una persona a me cara, tra i più buoni e belli che abbia mai conosciuto. Mi hai voluto sempre bene, ti ho sempre voluto bene. Sant’Umile da Bisignano e San Francesco di Paola, ascoltate il grido di dolore della comunità di Bisignano che invoca la Vostra protezione su tutti i suoi giovani”.

Il sindaco Francesco Fucile