Bisignano, l’assessore Balestrieri «non mi sono mai lasciato intimidire, non lo farò oggi»

BISIGNANO (CS) – “A distanza di un anno dall’atto intimidatorioche ho subito – l’incendio della mia auto – arriva una notizia che per me ha un peso enorme: uno dei responsabili è stato arrestato e altri sono ufficialmente indagati”. Sono le parole dell’assessore Pierfrancesco Balestrieri che ringrazia “profondamente la magistratura e le forze dell’ordine per il lavoro svolto, per l’attenzione, la competenza e la determinazione con cui hanno seguito il caso”.

“Avevo fiducia nella giustizia, l’ho sempre avuta, e oggi i fatti mi confermano che quella fiducia era ben riposta. Questa vicenda dimostra, ancora una volta, che non c’era e non c’è nulla di personale in ciò che ho subito: quell’atto vile è stato il risultato di ciò che rappresento e del ruolo che svolgo per la mia comunità. Continuerò a lavorare con lo stesso impegno, con la stessa coerenza e con la stessa trasparenza di sempre. Perché chi sceglie di servire il proprio paese non può e non deve arretrare davanti alla violenza o alla paura. Grazie a chi mi è stato vicino, a chi ha creduto in me e a chi continua a farlo”.