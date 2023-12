BISIGNANO (CS) – Un incendio ha distrutto nella notte, l’auto della consigliera comunale Maria Rosaria Sita, in seno alla maggioranza. L’auto era parcheggiata in via Foresta nei pressi dell’abitazione della donna, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano per capire se si sia trattato di un atto doloso. Le fiamme hanno anche annerito il marciapiede e parte della strada.

- Pubblicità sky-