Bisignano in festa per i 104 anni di nonna Maria, una vita per la fede e l’amore verso la famiglia

BISIGNANO (CS) – È nata il 28 gennaio del 1920, quando in Italia scoppiavano le lotte operaie e contadine con l’occupazione delle fabbriche, vive a Bisignano e ieri ha compiuto la bellezza di 104 anni. Maria Sangermano ha festeggiato il suo compleanno da ultracentenaria circondata dall’affetto di tre figli, due nuore e un genero, nove nipoti e ben quattordici pronipoti.

Gli auguri per i 104 anni di nonna Maria arrivano direttamente dalla nipote Alen che ci racconta la sua storia “è nata in una famiglia molto numerosa: erano in 11 tra fratelli e sorelle. Nutre la passione per lo studio e la lettura, nonostante abbia dovuto abbandonare la scuola molto presto per occuparsi dei fratelli più piccoli. Ha vissuto gli anni drammatici della guerra lontana da mio nonno, di stanza in Africa per tre anni, con il quale ha mantenuto un costante contatto epistolare fino al suo ritorno in Italia”.

“Si sono sposati nel 1943 grazie a una licenza ottenuta proprio per convolare a nozze. Dal loro matrimonio sono nati tre figli compreso mio padre. La sua vita è stata sempre caratterizzata dalla fede e dall’amore verso la famiglia a cui ha dedicato tutta sé stessa. Oggi può contare sull’affetto di tre figli, due nuore e un genero, nove nipoti e quattordici pronipoti”. E allora tanti auguri nonna Maria.