Bisignano: il poliambulatorio avrà Oculistica, Chirurgia vascolare e Ginecologia

BISIGNANO (CS) – “Questa mattina ho effettuato un sopralluogo nel poliambulatorio del comune di Bisignano alla presenza del Sindaco Francesco Fucile e dei consiglieri comunali Maria Rosaria Sita ed Elio Rago, ai quali ho annunciato le novità che a brevissimo riguarderanno il presidio sanitario comunale”. Queste le dichiarazioni di Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Per quanto riguarda il poliambulatorio sono state previste 6 ore di Oculistica e 6 ore di Chirurgia vascolare per effettuare ecodoppler dei vasi sanguigni. Si sta inoltre organizzando e attrezzando un ambulatorio di Ginecologia una volta a settimana per effettuare pap-test e garantire la prevenzione alla popolazione femminile ed è stato comprato un ecografo di nuova generazione con il quale si possono effettuare ulteriori esami e anche ecocardiogrammi. Infine sono in corso i sopralluoghi per trovare la sede per quanto riguarda il servizio di guardia medica.

L’impegno per la sanità territoriale è costante, e grazie alle direttive del Presidente Occhiuto e al lavoro del management sanitario si sta operando per rendere le strutture di prossimità più funzionali e rispondenti alle molteplici esigenze dei cittadini”.