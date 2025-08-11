Bisignano e Acri, interruzione dell’acqua idropotabile: rottura in località Mucone

- Advertisement -

BISIGNANO (CS) – Nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto, nei comuni di Acri e Bisignano ci sarà un’interruzione dell’erogazione idropotabile. Lo fa sapere Sorical dopo aver rilevato una rottura lungo il tracciato di posa dello schema idraulico Trionto, in località Mucone nel Comune di Acri. Da questa mattina sono già attivi dei lavori di riparazione. Le utenze interessate dall’interruzione, precisa Sorical sono quelle del Comune di Bisignano e di zona Cocozzello del Comune di Acri. “Presumibilmente, i lavori saranno completati nella giornata odierna, – conclude Sorical – con il graduale ripristino delle ordinarie forniture idropotabile alle utenze servite”.