Bisignano: la droga nascosta nel magazzino, arrestato panettiere di 45 anni

BISIGNANO (CS) – I carabinieri di Rende hanno arrestato un uomo di 45 anni per detenzione di stupefacenti, in particolare hashish, ai fini di spaccio. L’attività investigativa dei militari ha permesso di risalire ad un panettiere 45enne, titolare di un panificio di Bisignano. Durante la perquisizione, che ha visto l’impiego di diverse pattuglie dell’Arma, tra cui il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, della locale Stazione Carabinieri di Bisignano e delle unità cinofile del Nucleo di Vibo Valentia, sono stati trovati alcuni panetti di hashish del peso complessivo di 250 grammi e due grammi circa di marijuana. La droga era nascosta all’interno di un magazzino adiacente al panificio.

Grazie all’infallibile fiuto di “Black”, il pastore tedesco in servizio presso il Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Vibo Valentia, è stato possibile rinvenire il quantitativo di stupefacente che era stato nascosto. Sequestrato anche l’occorrente per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato, come bilancini di precisione per la pesatura.

Il 45enne su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.