Bisignano, ditta esclusa dai lavori di edilizia pubblica vince il ricorso al Tar

BISIGNANO (CS) – Il TAR Calabria – Catanzaro – 1^ Sezione, con sentenza del 18.9 u.s., accogliendo integralmente le tesi difensive svolte dagli avvocati Achille ed Oreste Morcavallo, ha annullato il provvedimento di esclusione disposto dal R.U.P. del Comune di Bisignano dalla gara di interventi su edificio di edilizia residenziale pubblica nei confronti dell’A.T.I. S ed E.S.

I fatti

Il Comune di Bisignano indiceva procedura di gara per lavori di interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio destinato ad edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del verde di pertinenza per un importo di circa 2 Milioni di Euro.

All’esito della gara la Commissione di valutazione giudicava l’offerta dell’A.T.I. la migliore, proponendo l’aggiudicazione in suo favore. Il R.U.P., responsabile del Settore Tecnico del Comune, inopinatamente escludeva l’A.T.I. dalla gara, rivalutando l’offerta ed aggiudicando alla seconda ditta in graduatoria.

Avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione proponeva ricorso al TAR l’A.T.I. esclusa, con gli avv.ti Morcavallo.

Il TAR accoglieva integralmente il ricorso annullando i provvedimenti impugnati ed affermando il principio per cui il RUP non può sostituirsi all’attività di valutazione dell’offerta tecnica demandata in via esclusiva alla Commissione, potendo solo richiedere a questa chiarimenti e documenti.