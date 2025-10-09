HomeProvincia

Bisignano: approvato il Piano Strutturale Comunale per lo sviluppo economico e urbano

Strumento che «mira alla rigenerazione urbana, tutela del patrimonio storico e ambientale, valorizzazione dell'agricoltura e del turismo, riuso del patrimonio edilizio e potenziamento della mobilità»

S.G.
S.G.
Stima lettura: 1 minuti
BISIGNANO (CS) – L’assessore all’Urbanistica Francesco Chiaravalle definisce il Piano Strutturale Comunale (PSC) «una svolta decisiva per lo sviluppo armonico e sostenibile di Bisignano». Approvato con parere favorevole e in attesa di essere presentato al vaglio dell’assise, il nuovo PSC di Bisignano, strumento urbanistico che guiderà lo sviluppo sostenibile della città nei prossimi anni. L’assessore Chiaravalle, ha parlato di un lavoro frutto di analisi e confronto con il territorio.

«Uno strumento strategico – prosegue Chiaravalle – che mira alla rigenerazione urbana, tutela del patrimonio storico e ambientale, valorizzazione dell’agricoltura e del turismo, riuso del patrimonio edilizio e potenziamento della mobilità».

Un pianificatore, che si fa carico delle scelte operate nel passato, valorizzando quelle corrette e proietta nel futuro una città profondamente innovata, coesa e sostenibile, capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro. L’obiettivo principale è promuovere uno sviluppo economico che migliori il benessere e la prosperità dei cittadini.

«Desidero esprimere la mia soddisfazione per il parere favorevole ottenuto, e ringraziare i tecnici coinvolti nella redazione del PSC , l’Ufficio Urbanistica e infine il Sindaco Fucile per la fiducia accordatami. Si aggiunge, un ulteriore tassello al complesso mosaico dell’attività amministrativa, che continuo a svolgere con responsabilità, fondato su relazioni dirette, confronto continuo con i cittadini, e capacità di prendere decisioni con consapevolezza. Il mio impegno continua come sempre, rivolto alla crescita e al rilancio della mia città, Bisignano – conclude Chiaravalle».

S.G.
