‘Birreria indipendente’: è a San Fili il pub dal cuore british, con le migliori birre artigianali calabresi

SAN FILI (CS) – Birreria Indipendente – Osteria della Birra artigianale (e di altre cose poco opportune). È questo il nome del locale che Roberto ha inaugurato un anno fa e che, con determinazione e passione, porta avanti a San Fili. In un’epoca in cui molte persone cercano opportunità altrove, c’è chi invece sceglie di investire e restare nel proprio territorio. E lo fa con dedizione, passione e tanta innovazione. Birreria Indipendente nasce a fine luglio del 2022 dopo una lunga incubazione durata oltre due anni e una carriera lavorativa costellata da tantissime esperienze in giro per l’Italia.

“Hand pump”, unico locale a Cosenza con spillatura a pompa

Oggi è uno dei Pub più innovativi della provincia di Cosenza, con le migliori birre artigianali calabresi. Ed è l’unico locale in tutta la provincia ad utilizzare il sistema di spillatura a pompa utilizzato nei pub inglesi per spillare le birre quando non si usava ancora la CO2, per spingere la birra dal fusto fino al rubinetto. Parliamo di un metodo tradizionale di spillatura che ha origini antiche e una fortissima associazione con le birrerie britanniche. La caratteristica distintiva è il suo funzionamento a gravità. La spillatura a pompa inglese offre anche una serie di vantaggi. Innanzitutto, consente di ottenere una birra ben equilibrata, con una quantità adeguata di schiuma e un’effervescenza moderata. Inoltre, il sistema Hand pump, permette di controllare la pressione con cui viene erogata la birra, offrendo una maggiore precisione.

L’apertura di questo locale, nel cuore di San Fili, è stata l’incarnazione perfetta della passione di Roberto e il risultato di anni di dedizione, di studi e innovazione nel settore e di un sogno che finalmente si è realizzato: un pub dal cuore e dall’anima british che potesse offrire le migliori birre artigianali calabresi, abbinandole a prodotti del territorio che rispettino territorialità e stagionalità. Ma soprattutto un locale diverso e innovativo, che non si limiti solo al cibo e alla birra in senso stretto, ma che sia anche convivialità, aggregazione, eventi, musica e “altre cose poco opportune “…per vivere Birreria Indipendente come qualcosa di unico.

Anima inglese, carattere e gusto calabrese

I pub in stile inglese hanno un fascino intramontabile. Raccontano una storia unica che attira gli amanti della buona birra e dell’atmosfera conviviale. Sono luoghi iconici, rinomati per la loro storia, gli ambienti accoglienti e, soprattutto, per le birre artigianali di alta qualità che offrono. Un elemento distintivo è proprio l’atmosfera accogliente e familiare che li contraddistingue. Invita i clienti a rilassarsi e a godersi il momento sorseggiando una buona birra. Sono luoghi perfetti per socializzare con gli amici, incontrare nuove persone e immergersi nella cultura birraria. E allora, perché non pensare ad un locale che abbia tutte queste caratteristiche ma che sia distintivo del nostro territorio?

Così nasce Birreria Indipendente

L’ambientazione di Birreria Indipendente è davvero unica. Il locale si trova in un edificio storico sul corso di San Fili in via XX Settembre, precedentemente adibito a negozio di abbigliamento. Da questo locale si è compiuta un’intensa azione di recupero, sia dei materiali in legno che di molte forniture preesistenti. Un locale reinventato che si ispira ai pub inglesi ma in stile moderno, con un ambiente luminoso, colorato e caldo, diversi richiami alla buona musica, in special modo al rock, strizzando l’occhio al mondo nerd e all’adattamento vintage. Dai soffitti allestiti dando risalto alle prime forme di marketing delle birre italiane ed estere ad un frigorifero anni ’50 restaurato e riadattato a nuove funzioni (giochi da tavolo), fino al singolare quanto unico nel suo genere bagno dei clienti. Insomma ci si immerge in un posto decisamente accogliente.

Perché Indipendente? Perché il publican (l’oste delle birre!) sceglie quale spina attaccare e quando, nell’assoluta libertà, rispetto a scelte di mercato o trend del momento, valorizzando il panorama dell’artigianalità calabrese e non solo. Perché, con spirito di iniziativa e tante idee, anche nelle aree interne e nei piccoli paese del nostro Sud, è possibile fare scelte inconsuete o controcorrente, ma dalle precise peculiarità identitarie, cercando, nel proprio piccolo, di fornire occasioni di incontro e condivisione davvero speciali.

Solo le migliori birre artigianali calabresi

Vasta e accurata la selezione di birre artigianali (rigorosamente made in Calabria) ognuna con la propria peculiarità. Prodotte da birrifici indipendenti, spesso a conduzione familiare, sono birre ricche di sapore e carattere. Vengono utilizzati solo malti selezionati e luppoli di alta qualità e si distinguono per la loro produzione limitata, la cura artigianale nella selezione dei migliori ingredienti e nel processo di produzione, che conferisce loro sapori e aromi unici e distintivi. Una delle principali caratteristiche delle birre artigianali è proprio la loro diversità.

I birrifici artigianali spaziano tra una vasta gamma di stili e sperimentano ingredienti innovativi grazie alla passione e alla creatività dei mastri birrai. Nel locale gli appassionati possono godere di una vera e propria avventura gustativa, scoprendo nuovi sapori e aromi unici. La birreria offre, oltre ad una accurata selezione di birre artigianali alla spina, in bottiglia e in lattina, di birrifici calabresi, nazionali ed internazionali, una discreta scelta di sidri e birre in lattina gluten free.

Non solo birra, ottimo cibo del territorio

Birra eccezzionale, ma anche ottimo cibo con ingredienti freschi, si stagione e rigorosamente a chilometro zero, sapientemente selezionati fra i fornitori locali: dalle super polpette ai supplì (fantastici quelli cacio e pepe con polpette di riso di Sibari, pecorino stagionato crotonese, caciocavallo silano affumicato, grana padano pepe nero). Dalle chicken Winngs ai succulenti Bocconi di cheddar e peperoni jalapenos fino agli insuperabili, diversi e gustosi panini con carne di manzo, salsiccia arrostita, oppure stracciatella di mozzarella, caciocavallo silano DOP affumicato…. che offrono una validissima spalla al bere di qualità a base di carne.

Creare una cultura nel settore della birra artigianale

L’obiettivo e l’auspicio di Roberto, con Birreria Indipendente, è quello di creare cultura nel vasto settore delle birre artigianali, dando il giusto valore alle materie prime impiegate, non per mera moda del momento ma allo scopo di esplorare un nuovo modo di gustare e valorizzare le birre. Creare consapevolezza sulle associazioni birra artigianale-cibo di qualità, valorizzare i tanti prodotti disponibili del territorio locale. Birreria Indipendente, pertanto, si presenta come un ritrovo per tutti gli appassionati e i “cultori della materia” e si propone come un punto di riferimento anche per coloro i quali vogliano iniziare o continuare ad accrescere conoscenze, con la dovuta curiosità e voglia di scoperta, nonostante si trovi in un piccolo paese – San Fili – dal suo fascino antico, noto ai più per le sue legende sulle “magare” ed intenzionalmente e scelto come cuore e fermento dell’attività commerciale – e non in località prossime più popolose come Cosenza e Rende.

La Biblioteca clandestina, intrattenimento ed eventi

Come la migliore tradizione dei pub inglesi di paese, Birreria Indipendente offre anche intrattenimento a base di giochi di società e da tavolo, eventi musicali dedicati e i principali avvenimenti sportivi in Tv. Inoltre, vengono puntualmente organizzati eventi di degustazione e abbinamento birra-cibo, momenti di avvicinamento alla conoscenza degli stili, serate a tema in compagnia dei mastri birrai e dei produttori. Tra le tante, nel primo anno di attività, spiccano il singolare gruppo di lettura Books&Beers, che prevede un incontro mensile dedicato all’abbinamento birre-libri (scelti e letti dal gruppo), il ciclo di degustazioni/abbinamento “The GNAM side of Birreria Indipendente” (abbinamenti cibo etnico, della tradizione, pietanze particolari – birre artigianali); i tornei di giochi da tavolo a squadre (Trivia Night).

Ma i progetti della Birreria indipendente non si fermano qui. A breve sarà inaugurata la “Biblioteca clandestina” al terzo piano del locale. Una sala da tè, special coffee, e ovviamente birre con una piccola biblioteca a disposizione dei clienti o per il dopocena. Gli eventi organizzati sono per lo più a tema birra. Dopo lo straordinario successo di presenze, in autunno riprenderanno le cene con il mastro birraio (che danno un volto a chi produce la birra nel bicchiere), il corso di avvicinamento alla birra artigianale e le serate di abbinamenti cibi e birra. E c’è anche la possibilità di ricevere il diploma di assaggiatori di birra! Insomma, questo e tanto altro in un locale da cui ci aspettano, a breve, molte altre innovazioni.