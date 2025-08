Bianchi: tutto pronto per il Palio dei Rioni, dal 6 al 9 agosto quattro giorni di festa, tradizione e spettacolo

- Advertisement -

BIANCHI – Il cuore di Bianchi torna a battere più forte che mai. Dal 6 al 9 agosto 2025, il borgo della Presila Catanzarese sarà il palcoscenico della XXma edizione del Palio dei Rioni, l’evento che da vent’anni accende di colori, musica ed emozioni l’estate del paese.

Un traguardo importante, simbolo di passione e appartenenza, che quest’anno si celebra con numeri da record: ben 310 partecipanti, suddivisi nei tradizionali Rioni, si sfideranno in quattro serate di spettacoli, giochi e tradizioni popolari. Il grande appuntamento è fissato in Piazza Matteotti, con inizio alle ore 21:30, per un’edizione che si preannuncia memorabile.

Il momento più atteso sarà domani con la serata d’apertura, grazie alla spettacolare prova di coreografia, dove i Rioni, frutto di mesi di lavoro, presenteranno le loro creazioni davanti a una giuria di esperti. Coreografie, costumi, musica ed energia trasformeranno la piazza in un vero e proprio teatro a cielo aperto, capace di incantare il pubblico e di accendere l’entusiasmo di tutta la comunità.

Dal 7 al 9 agosto, il programma prosegue con giochi di abilità, sfide di gruppo, spettacoli itineranti e stand gastronomici che offriranno piatti tipici e specialità locali. Un calendario ricco, pensato per coinvolgere grandi e piccoli, in un clima di festa popolare che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la regione.

“Il Palio è la nostra identità, il momento in cui Bianchi si racconta al meglio delle sue energie – spiegano gli organizzatori –. È tradizione, spirito di squadra, passione condivisa. È la forza di una comunità che si mette in gioco per regalare emozioni”.

L’appuntamento è dunque fissato: 6 agosto 2025, ore 21:30, Piazza Matteotti. Quattro serate di sorrisi, tifo, musica, danze e sapori autentici. Un’occasione imperdibile per vivere Bianchi nel suo momento più intenso e coinvolgente.