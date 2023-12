Belvedere, il Comune regala un albero di Natale per ogni scuola e annuncia il Santa Claus Village

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – La maggioranza del sindaco Vincenzo Cascini nella mattinata di ieri ha omaggiato le scuole cittadine ed il centro storico regalando loro un albero di Natale. Un segnale importante che vuole offrire la possibilità agli istituti scolastici di essere abbelliti nel migliore dei modi, creando così l’atmosfera ideale in un periodo bello e significativo come il Natale. L’iconico arbusto del centro storico ben presto sarà inoltre decorato in tema natalizio in maniera tale da regalare ai residenti una belle e calorosa atmosfera natalizia che si protrarrà fino alla marina quando dal 13 al 17 Dicembre ci sarà spazio per il Santa Claus Village in piazza mercato.

Particolarmente soddisfatta l’amministrazione comunale ha inteso dichiarare: “Gli alberi rappresentano il nostro piccolo pensiero in un momento così particolarmente sentito dell’anno al mondo scolastico, agli alunni, ai genitori ai quali va l’augurio dell’amministrazione Cascini, oltre alla fattiva vicinanza, rinsaldata dagli importanti investimenti strutturali avviati dall’assessorato ai lavori pubblici in sinergia con quello all’istruzione. Un gesto reso possibile grazie alla generosità di Pino Caroprese, al quale va il ringraziamento dell’amministrazione comunale”.

L’amministrazione Cascini sottolinea come: “Adesso è il momento di trasformare i sogni in realtà grazie alla magia delle Sante Festività Natalizie. Sono iniziati molti lavori, altri li porteremo avanti nelle prossime settimane. Dai lavori pubblici, alla depurazione, passando alla fognatura e alla viabilità, Belvedere Marittimo già sede di grandi lavori, avrà godra’ di maggiore spinta per rilanciare definitivamente il territorio. L’Amministrazione comunale c’è e rinnova il proprio impegno al fianco dei belvederesi”.