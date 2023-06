Belvedere Marittimo, Tari più cara nonostante la differenziata

COSENZA – Fa discutere l’aumento delle tariffe della Tari disposto dall’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo con un rincaro che, secondo Emanuela Arnone, va dal 31 al 37%. Un aumento che per il consigliere comunale d’opposizione “non è giustificato da migliorie nel servizio di gestione e raccolta”.

A suo avviso, neanche i buoni risultati conseguiti in tema di raccolta differenziata – negli ultimi tre anni si è passati dal 47% al 57% – valgono da parziale consolazione: “Il sindaco – afferma – spieghi alla comunità come intende risolvere la problematica delle discariche abusive a cielo aperto, nonostante i numerosi solleciti della cittadinanza, dei gruppi di minoranza nonostante i diversi tavoli tecnici proposti, e nonostante il grande impegno dei dipendenti, unitamente a quello dei colleghi Massimilla e Cauteruccio”.

Proprio l’aumento percentuale della differenziata, secondo Arnone, avrebbe dovuto portare a un abbassamento delle tariffe tari, ma “mentre i costi fissi sono diminuiti per ogni categoria di utenza di circa il 23,71%, sono aumentati i costi variabili (quota determinata dal Comune moltiplicando la superficie in mq dell’immobile per la tariffa variabile determinata per ogni categoria di appartenenza , in questa quota sono rapportati la quantità e la qualità dei rifiuti conferitile modalità del servizio fornito e e costi di gestione) per una media del 43% per ogni categoria di utenza domestica»”