Belvedere, flop per ‘Note di fuoco’. APS si scusa: «raddoppiamo e rimborsiamo»

BELVEDERE MARITTIMO – Flop per la prima serata dell’evento ‘Note di Fuoco’, sul lungomare di Belvedere Marittimo. I partecipanti all’evento avrebbero acquistato il biglietto (del costo di 8 euro) senza poter assistere allo spettacolo pirotecnico sul lungomare. Nessuna garanzia dei livelli standard delle piattaforme da cui partono i fuochi, si giustifica l’organizzazione che oggi torna a scusarsi dopo le polemiche montate in seguito alla cancellazione dell’evento.

“Lo spettacolo a Note di Fuoco, stasera – 28 Luglio – raddoppia, superando le difficoltà riscontrate nella giornata iniziale di ieri, a seguito di un susseguirsi di situazioni che non hanno consentito di regalare ai presenti e non, lo spettacolo inaugurale”. A darne comunicazione è l’APS Creativamente, promotrice del festival dell’arte pirotecnica.

“Stasera alle 20:30 recuperiamo lo spettacolo al calare del sole, al quale farà seguito quello pirotecnico di mezzanotte. Il divertimento raddoppia. Ripartiamo quindi alla grande e sarà festa fino alla fine”. Creativamente conclude: “Nelle prossime ore comunicheremo eventuali novità sui rimborsi. Appuntamento a stasera”.

APS: “invitiamo a non alimentare tensioni”

Inoltre l’organizzazione “invita turisti, fans, curiosi e residenti a non nutrire ed alimentare dubbi e tensioni di ogni sorta, assicurando loro lo svolgimento del festival in un clima di collaborazione e serenità, volto a tranquillizzare gli spettatori di uno spettacolo pirotecnico unico nel proprio genere in Calabria.

In quest’ottica viene reso noto nuovamente ai residenti di Belvedere Marittimo, sprovvisti di PASS, basterà mostrare al personale addetto alla viabilità, un documento di riconoscimento per spostarsi all’interno del comune di Belvedere Marittimo, come è normale che sia. Da parte dell’organizzazione, massima disponibilità e tolleranza per quella che da oggi e fino al 30 Luglio dovrà essere una grande festa.

“Uniamoci in un momento importante e delicato, perché il meglio deve ancora venire. Belvedere Marittimo deve dimostrare a tutta la Calabria di saper organizzare, accogliere e divertire. Grazie a quanti ieri – nonostante la mancata accensione dei fuochi – hanno partecipato alla giornata inaugurale. Grazie ai volontari, alla Polizia Locale, agli standisti, agli sponsor, agli speaker, all’amministrazione comunale. Vi aspettiamo a Belvedere Marittimo per NDF. Farselo raccontare non è la stessa cosa. Saranno tre giorni di fuoco”. È il commento di Creativamente.