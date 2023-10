Belvedere, abusi sessuali su una studentessa: prof condannato a 3 anni di carcere

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Il Tribunale di Paola ha condannato un docente del liceo ‘Tommaso Campanella’ di Belvedere Marittimo a tre anni di reclusione per violenza sessuale aggravata. Erano due i capi di imputazione che pendevano sul prof 62enne, di cui un terzo estinto per prescrizione. L’uomo, secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, all’interdizione perpetua da qualsiasi incarico in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in ogni istituzione pubblica o privata che si occupi di minori. È stata, infine, disposta l’interdizione dai pubblici uffici per tre anni.

I fatti risalgono al 2020

Il fatto contestato risale al 2020, al liceo Tommaso Campanella, dove la Procura della Repubblica di Paola aveva indagato il professore con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’insegnante fu anche accusato di aver molestato alcune studentesse.

All’epoca erano state cinque alunne a raccontare di avance, battute pesanti e anche tentativi di approccio sessuale ai loro genitori. Quest’ultimi informarono subito la dirigente scolastica che avviò tutte le procedure del caso fino ad arrivare alla denuncia delle giovani in Procura. A marzo 2022, per le accuse mosse, il Gip aveva deciso per l’interdizione dal servizio per 12 mesi anche se la Procura chiese per il docente gli arresti domiciliari.