Beccati mentre tagliavano alberi in un bosco comunale nel Cosentino: arrestati 4 ladri di legname

CASTROVILLARI (CS) – Nel comune di Altomonte i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari, nel corso di servizio perlustrativo in aree rurali, hanno arrestato quattro soggetti intenti a tagliare alcuni alberi in un bosco di proprietà comunale.

Dopo aver notato in una zona isolata di Contrada Farneto un mezzo agricolo fermo all’interno di un’area boschiva, i Carabinieri hanno bloccato quattro uomini – tutti domiciliati in Altomonte – mentre tagliavano alcune querce per ricavarne legna che sarebbe stata poi verosimilmente rivenduta illecitamente e senza le previste autorizzazioni. I militari, oltre ad aver sequestrato la motosega utilizzata, hanno restituito al comune di Altomonte i circa 10 quintali di legname già tagliato.