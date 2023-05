Bandiere Blu 2023, Riviera dei Cedri regina della Calabria. Qui le spiagge più belle d’Italia

COSENZA – Le Bandiere Blu 2023 premiamo ancora una volta le spiagge della Riviera dei Cedri e l’Alto Tirreno Cosentino mentre restano al top anche le spiagge dell’Alto Ionio (sempre in provincia di Cosenza) con una new entry, anzi un ritorno. Salgono in totale a 19 le località Calabresi che quest’anno posso fregiarsi della bandiera blu, con l’ingresso di due località: Catanzaro e Rocca Imperiale in provincia di Cosenza.

Con i due nuovi riconoscimenti della Foundation for Environmental Education (FEE), rispetto allo scorso anno, la Calabria raggiunge il terzo posto in Italia per numero di località premiate a pari merito con Toscana e Campania, dietro la Puglia (22) e l’inarrivabile Liguria premiata con ben 34 bandiere.

Bandiere Blu 2023: cinque località alla Riviera dei Cedri

Per quanto riguarda la nostra regione è ancora una volta la provincia di Cosenza ad avere il maggior numero di riconoscimenti (9 bandiere blu) con la Riviera dei Cedri a svettare ancora una volta grazie a5 località premiate: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro e Diamante.

Qui si trovano non solo le spiagge più belle d’Italia ma quelle che la Foundation for Environmental Education classifica come acque eccellenti in un range che include gli ultimi 4 anni a cui si aggiungono tutta una serie di valutazione sulla gestione delle acque reflue e degli impianti di depurazione ma, soprattutto, a livello locale sui servizi, turismo sostenibile, gestione e protezione del territorio, l’accesso alle spiagge, la valorizzazione delle aree naturalistiche e l’arredo urbano.

Al top anche l’alto Ionio calabrese

Con l’ingresso di Rocca Imperiale salgono invece a 4 le località dell’Alto Ionio cosentino che potranno sventolare la bandiera Blu: Roseto Capo Spulico (settima bandiera di fila), Trebisacce, Villapiana e appunto Rocca Imperiale. Anche l’alto Ionio cosentino sui conferma con le sue bellezze e i suoi servizi a misura di turista nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Per quanto riguarda le altre province della Calabria, in quella di Crotone premiate Cirò Marina, Melissa e Isola di Capo Rizzuto. Nella Provincia di Catanzaro Sellia Marina, Catanzaro e Soverato, Sulla Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia svetta Tropea mentre in Provincia di Reggio Calabria premiate Caulonia, Roccella Jonica, Siderno.