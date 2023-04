Avis Calabria, partono da San Giovanni in Fiore le riprese per promuovere la donazione

SANI GIOVANNI IN FIORE (CS) – Avis Calabria, da ormai diversi anni, si interfaccia con il mondo virtuale, fruendo degli strumenti, quali social, app, siti internet, per raggiungere quanta più popolazione possibile e promuovere un gesto lontano dal mondo virtuale ma molto reale e legato al bisogno di salute e benessere di tutta la popolazione: la donazione di sangue e plasma. A tal fine, il progetto “InVerso: dal virtuale al reale” prevede la realizzazione di un video da veicolare su diversi canali di comunicazione, il cui contesto è quello dei social e delle nuove generazioni, in quanto ambito imprescindibile per la comunicazione di oggi e di domani. Selezioni per gli attori dello spot Avis. Il video intende promuovere oltre alla donazione del sangue e dei suoi emocomponenti fra le giovani generazioni, anche e soprattutto i valori di cui Avis è portatrice: solidarietà, volontariato, senso civico e amore verso il prossimo. Il tutto verrà raccontato attraverso le immagini più belle della Calabria, tese a valorizzare l’enorme patrimonio paesaggistico, storico e culturale presente sul territorio.

I primi luoghi ad essere interessati saranno l’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, la spiaggia di Steccato di Cutro, le Castella e il comune d Torre Melissa. Successivamente verrà coinvolto tutto il territorio calabrese. Per la realizzazione del video, Avis Calabria ha dato avvio alle candidature per i casting per la selezione di attori e figuranti, tutti a titolo gratuito. Le candidature sono aperte a uomini e donne di tutte le età.