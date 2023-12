AV, Rfi cancella il tratto Praia-Tarsia. Scutellà: «inacettabile, si esclude area jonica»

CATANZARO – “La decisione di sostituire il lotto Praia-Tarsia in favore di Praia-Paola significa infierire ancora una volta sui cittadini dell’area jonica”. Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà.

“Mi aspetto – prosegue – un ripensamento da parte di Rfi e una presa di posizione forte del ministro Salvini che in campagna elettorale prometteva ‘mari e monti’ ai cittadini dello Jonio per uscire dall’isolamento a cui sono stati condannati. La cancellazione del lotto Praia-Tarsia significa escludere dall’Alta Velocità migliaia di cittadini che rappresentano la stragrande maggioranza della provincia di Cosenza, sia per l’area interna che per l’area jonica“.

“Se il ministro Salvini avesse letto il rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente, e se volesse davvero tenere fede alle promesse elettorali spiattellate in campagna elettorale – conclude Scutellà – avrebbe evitato l’esclusione della stazione di Tarsia dal progetto di Alta Velocità. Ma tutto ciò non è avvenuto a conferma del totale disinteresse verso le zone più isolate della nostra Regione che continuano a pagare il prezzo di una politica miope e affarista”.