‘Autunno Silano’, prosegue a Camigliatello l’evento enogastronomico. Domani il rapper Lele Blade

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Anche domani, Camigliatello Silano è pronta ad accogliere i tantissimi turisti che si recheranno numerosi, in occasione dell’Autunno Silano. Manifestazione che, a causa delle condizioni meteo avverse previste per oggi, si svolgerà solo domani domenica 22 ottobre. Autunno Silano, organizzato dall’Amministrazione comunale di Spezzano della Sila, è un evento enogastronomico che si svolge dal primo fine settimana dopo la Sagra del Fungo, fino ai prossimi 4 e 5 novembre. Un evento, ideato e pensato per mettere in risalto i prodotti tipici del territorio silano. Spettacolo di colori, folklore, enogastronomia ed antiche tradizioni per celebrare la festa dell’autunno in Sila.

Per l’occasione, il corso principale della località turistica della Sila cosentina, viene allestito con stand, dove si possono degustare gli immancabili funghi, patate silane, formaggi e salumi, con dei momenti di show cooking. Oltre all’enogastronomia, sono previsti spettacoli di intrattenimento e tanta musica. E e domani, per l’occasione, nella piazza principale a partire dalle ore 17:00 si esibirà il rapper italiano Lele Blade, membro del trio Le Scimmie che nel 2010 fonda insieme a Dome Flame, Vinz Turner e Danny Mega il collettivo 365 MUV (chiamato inizialmente Cazooria Muv) e inizia a registrare le prime strofe. Lele Blade nel 2011 entra anche nel collettivo U.F.O. Rap Team. Mentre il 26 ottobre 2018 pubblica il suo primo album da solista Ninja Gaiden e Dogozilla Empire.