Autovelox Luzzi, annullata multa per eccesso di velocità

COSENZA – Dopo Corigliano Calabro, anche il Giudice di Pace di Cosenza con sentenza pubblicata lo scorso 30 novembre ha accolto l’opposizione avverso il verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Provinciale di Cosenza e rilevata con apparecchiatura a postazione fissa Kria T-Exspeed V 2.0 sulla Strada Provinciale 234 nel tratto ricadente nel Comune di Luzzi e sottoposto a limitazione di velocità di 50 km/h.

A difendere le ragioni dell’automobilista, a cui erano stati anche decurtati 3 punti dalla patente di guida, è stato lo studio legale Feraudo di Acri il quale ha sostenuto la illegittimità della multa per essere stata la rilevazione effettuata con apparecchiatura fissa su un tratto stradale non dotato di banchina su entrambi i sensi di marcia. Il Giudice, facendo proprie le motivazioni poste dallo studio legale Feraudo a sostegno del ricorso, le quali poggiano su un consolidato principio affermato in più occasioni della Corte di Cassazione, ha sostenuto che la banchina costituisce elemento indispensabile per poter catalogare quel tratto di strada come strada extraurbana secondaria dove poter istallare apparecchi di rilevazione della velocità con postazione fissa e, esaminato incidentalmente, disapplicandolo, il decreto del Prefetto che aveva autorizzato la rilevazione della velocità su quel tratto di strada, ha annullato il verbale impugnato.