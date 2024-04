Autostrada A2: incidente nei pressi dello svincolo di Rogliano in direzione Nord

ROGLIANO (CS) – Un incidente stradale è avvenuto questa sera lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Rogliano in direzione Nord. Il sinistro ha coinvolto due veicoli ed è avvenuto in un tratto a una sola corsia per i lavori che insistono su quella zona. Ci sarebbe una persona rimasta ferita e soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale e squadre dell’Anas che stanno operando per rimuovere i mezzi e ripristinare le normali condizioni. Inevitabili, nonostante l’orario, le code che si sono formate in direzione Nord.

