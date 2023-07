Autostrada A2: chiusura notturna dello svincolo di Tarsia nord – Spezzano terme

TARSIA (CS) – Per consentire l’esecuzione di alcune attività urgenti per la riqualificazione della pavimentazione, sono necessarie alcune limitazioni al traffico lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in corrispondenza del comune di Tarsia, in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 20 di questa sera e fino alle ore 7 di domani 28 luglio, in direzione Reggio Calabria, sarà chiusa la rampa d’ingresso in autostrada, dello svincolo di Tarsia nord-Spezzano Terme al km 222,000. L’ingresso in autostrada potrà essere effettuato immettendosi in direzione nord sino al successivo svincolo di Altomonte per poi rientrare in direzione sud.