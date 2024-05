Autostrada A2: camion in fiamme tra Rogliano e Altilia. Traffico in tilt e code chilometriche

COSENZA – Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” il traffico in direzione sud è provvisoriamente bloccato a causa di un mezzo pesante in fiamme al chilometro 285, tra gli svincoli di Rogliano e Altilia. Le autovetture e i veicoli leggeri sono deviati sulla ex SS19 con uscita obbligatoria allo svincolo di Rogliano e rientro allo svincolo di Altilia.

I mezzi pesanti devono invece uscire a Cosenza Nord, proseguire sulla SS107, sulla SS18 e rientrare allo svincolo di Falerna. In direzione nord si registrano rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili Fuoco, la Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la carreggiata nel più breve tempo possibile. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia.