Autonomia da Amantea, c’è speranza per Temesa? «lotteremo per raggiungere l’obiettivo»

COSENZA – Il comitato direttivo dell’associazione Ritorno Alle Origini di Temesa si è riunito ieri sera giovedì 19 ottobre per tornare a discutere dell’accomparmento di Serra d’Aiello e di Campora San Giovanni e la conseguente nascita di un nuovo comune Temesa.

“Nel corso della riunione, è stato decisa, in piena sintonia con la Regione Calabria ed il Comune di Serra d’Aiello, l’impugnativa della sentenza del Tar Calabria presso il Consiglio di Stato ricorrendone in pieno tutti i presupposti per giungere ad un risultato positivo che soddisfi pienamente le attese delle suddette comunità – scrive l’associazione in una nota. – Si porta a conoscenza inoltre, che i termini per proporre il ricorso scadranno alla fine del 2023.

Le interlocuzioni con tutti i legali delle parti, che hanno esaminato sia la sentenza del Tar Calabria, unitamente alla documentazione in nostro possesso, ci consegnano un quadro complessivo che ci lascia tranquilli dal punto di vista dei presupposti strettamente giuridici e giurisdizionali.

Dall’altro lato, invece rafforzano il senso identitario delle due Comunità che pertanto, con rinnovato vigore, sono determinate a raggiungere il comune obiettivo dell’accorpamento di Campora San Giovanni a Serra D’Aiello nel solco delle ragioni già tracciate dalla proposta di legge regionale.

TEMESA resta l’unica via per raggiungere insieme quell’autonomia da Amantea che solo attraverso l’accorpamento a Serra può tracciare una nuova fase di sviluppo sociale, economico e politico che da tempo le due comunità cercano con determinazione. Quelli che speravano, perciò, che il sentimento delle due comunità si fosse affievolito farebbero bene a ricredersi. Anzi è utile ricordare a tutti che la battaglia non è affatto finita, ma continuerà con grande determinazione fino a quando l’obiettivo della nascita di Temesa non sarà acquisito.